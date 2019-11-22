Сборная России повела в счете в матче Кубка Дэвиса с сербами

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 22-летнего россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 23-е место, 27-летний Крайинович — 40-е.

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1−0 в пользу команды России. Позднее в пятницу Карен Хачанов (17) сыграет со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, а Хачанов и Рублев в паре будут противостоять Янко Типсаревичу и Виктору Троицки. Победитель матча сыграет в полуфинале с командой Канады 23 ноября.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.