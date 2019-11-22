Сербы сравняли счет в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой России

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 32-летнего Джоковича. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает второе место, 23-летний Хачанов идет 17-м. Эта встреча стала третьей между теннисистами, Джокович одержал вторую победу.

Ранее Андрей Рублев выиграл у Филипа Крайиновича со счетом 6:1, 6:2. Общий счет в матче Россия — Сербия до двух побед стал 1−1. Победитель матча определится в пятницу в игре в парном разряде, в которой Хачанов и Рублев встретятся с Янко Типсаревичем и Виктором Троицки. Победитель матча сыграет 23 ноября в полуфинале с командой Канады, которая в четверг обыграла австралийцев.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.