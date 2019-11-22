Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
51
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
13
Хоккей. НХЛ
23.11
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Виннипег Джетс
53
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
54
Все события
Фоторепортажи
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
12Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы
16:04 (мск), источник: ТАСС

Сербы сравняли счет в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой России

ТАСС, 22 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу во второй встрече четвертьфинального матча Кубка Дэвиса против сборной Сербии. Соревнования проходят в Мадриде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 32-летнего Джоковича. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает второе место, 23-летний Хачанов идет 17-м. Эта встреча стала третьей между теннисистами, Джокович одержал вторую победу.

Ранее Андрей Рублев выиграл у Филипа Крайиновича со счетом 6:1, 6:2. Общий счет в матче Россия — Сербия до двух побед стал 1−1. Победитель матча определится в пятницу в игре в парном разряде, в которой Хачанов и Рублев встретятся с Янко Типсаревичем и Виктором Троицки. Победитель матча сыграет 23 ноября в полуфинале с командой Канады, которая в четверг обыграла австралийцев.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). В прошлом году победу одержали хорваты.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Определились пары стыковых матчей квалификации Евро-2020
Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы
Определились хозяева четвертьфиналов Кубка России по футболу
Сборная России повела в счете в матче Кубка Дэвиса с сербами
Глубокий нокаут: сногсшибательные красотки из мира MMA (фото)
Воронов идет третьим после короткой программы на этапе Гран-при
Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь