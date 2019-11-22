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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На эмоциях и Рублеве. Россия — в полуфинале Кубка Дэвиса!

Наш теннисист затмил даже Новака Джоковича.

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Источник: Reuters

Мадрид (Испания). Финал Кубка Дэвиса. Четвертьфинала
Сербия — Россия — 1:2

  • Филипп Краинович -Андрей Рублев — 1:6, 2:6
  • Новак Джокович — Карен Хачанов — 6:3, 6:3
  • Новак Джокович/Виктор Троицки -Карен Хачанов/Андрей Рублев — 4:6, 6:4, 6:7 (8:10).

Новый формат Кубка Дэвиса можно сколько угодно критиковать, но с одним уже не поспоришь: России он пока приносит удачу. Команда Шамиля Тарпищева обыграла сербов с Новаком Джоковичем во главе и вышла в полуфинал. Решающий парный матч Андрея Рублева и Карена Хачанова с Джоковичем и Виктором Троицки войдет в историю как один из самых зрелищных не только на этом турнире, но и за весь сезон.

Без вариантов для не фаворита

В том, что решаться все будет именно в парной встрече, изначально сомнений особо не было. Все-таки Джокович для Карена в нынешней его форме слишком хорош. Это не тот Карен, который обыгрывал Новака в финале парижского «Мастерса"-2018. Поэтому у Андрея права на ошибку с Краиновичем не было. Но волноваться там и не пришлось. Краинович — в целом классный игрок, способный в хороший день победить кого угодно, он был в финале того же парижского «Мастерса» два года назад, но стабильности ему всю карьеру не хватало катастрофически. Когда Филипп не играет в лучший теннис — он средний игрок.

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К счастью для сборной России, именно таким предстал Филипп в пятничном матче с Рублевым. А Андрей к концу 2019 года набрал такой ход, что специального приглашения в матч ему не нужно: если играешь мягко или недостаточно глубоко — будешь наказан сразу же. В итоге за 20 минут он взял первую партию, за 25 — вторую и в режиме тренировки принес нашей сборной первое очко. Можно сказать, что Андрей сыграл на уровне топ-10, хотя это и условно. То, что он может играть на этом уровне и его попадание в элиту тенниса — дело времени. Сомнений никаких.

Карен Хачанов — немного другая история. Он не справился с давлением, которое свалилось на него из-за попадания в топ-10 в конце прошлого года, и этот сезон провел слабее. За год он выиграл почти столько же матчей, сколько проиграл, не взяв ни одного титула. Но даже в такой ситуации остался в топ-20, так что говорить о полном провале нельзя.

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Джокович в матче с Хачановым доминировал с середины первой партии и до конца. Оба не показали ничего выдающегося, но средний уровень Новака просто пока намного выше, чем базовый вариант Карена. Это вылилось в закономерные 2:0 по партиям.

За себя и за того парня

На парный матч Шамиль Тарпищев предсказуемо не поставил Евгения Донского, который пока в Мадриде не играет, а оставил все решать тех же Андрея и Карена. Они молодые, сил должно хватать. Сербский капитан Ненад Зимонжич одно изменение в первоначальную заявку внес: в пару к Виктору Троицки вышел не Янко Типсаревич, которого сегодня утром провожали из тенниса, а Новак Джокович.


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Несмотря на это, преимущества у сербов не было. Игра на протяжении всех трех сетов шла абсолютно равная, причем Троицки до последних минут смотрелся не менее уверенно, чем Джокович. Новак все-таки устал после длинного сезона и позволял себе довольно необычные ошибки, справа в ауты пробивал, слета играл намного ниже уровня, которого ждешь от пятикратного чемпиона Уимблдона.

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У сборной России же был явный лидер — это Рублев. Он брал инициативу на себя и смотрелся намного увереннее в любом действии. Если мяч летел по центру, бил его всегда Андрей, если летела свеча, смэш тоже вызывался бить он. Хачанов же ошибался больше среднего. А к концу третьего сета вообще сложилась ситуация, когда Карен порол все, что зарабатывал Андрей. Ему очень повезло, что у сербов Троицки тоже сдал в решающий момент и допустил ряд ошибок. Если бы не срывы Виктора и не героические старания Рублева, в полуфинал бы вышли сербы.

Но сегодня российский зритель увидел хэппи-энд. Три матчбола отыграли россияне благодаря усилиям Рублева. На его же подаче все и закончилось. Таких эмоций от наших теннисистов давно видеть не приходилось. Победить Джоковича, пусть даже в паре, это ценный опыт. В полуфинале нас ждут канадцы с очень агрессивным Денисом Шаповаловым и набравшим лучшую форму за шесть лет Вашеком Поспишилом.

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Там не будет Джоковича, но это не значит, что будет легче. Шаповалов пока доминирует над Рублевым в личных встречах, а Поспишил обыграл Карена на недавнем US Open. Каждый из трех матчей может с одинаковой вероятностью пойти в любую сторону. Но чем бы ни кончилось противостояние, сборная России уже показала себя очень сильно и завоевала право сыграть на этом же турнире спустя год.

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