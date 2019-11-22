На эмоциях и Рублеве. Россия — в полуфинале Кубка Дэвиса!
Наш теннисист затмил даже Новака Джоковича.
Наш теннисист затмил даже Новака Джоковича.
Мадрид (Испания). Финал Кубка Дэвиса. Четвертьфинала
Сербия — Россия — 1:2
Новый формат Кубка Дэвиса можно сколько угодно критиковать, но с одним уже не поспоришь: России он пока приносит удачу. Команда Шамиля Тарпищева обыграла сербов с Новаком Джоковичем во главе и вышла в полуфинал. Решающий парный матч Андрея Рублева и Карена Хачанова с Джоковичем и Виктором Троицки войдет в историю как один из самых зрелищных не только на этом турнире, но и за весь сезон.
В том, что решаться все будет именно в парной встрече, изначально сомнений особо не было.
К счастью для сборной России, именно таким предстал Филипп в пятничном матче с Рублевым. А Андрей к концу 2019 года набрал такой ход, что специального приглашения в матч ему не нужно: если играешь мягко или недостаточно глубоко — будешь наказан сразу же. В итоге за 20 минут он взял первую партию, за 25 — вторую и в режиме тренировки принес нашей сборной первое очко. Можно сказать, что Андрей сыграл на уровне топ-10, хотя это и условно. То, что он может играть на этом уровне и его попадание в элиту тенниса — дело времени. Сомнений никаких.
Карен Хачанов — немного другая история. Он не справился с давлением, которое свалилось на него
Джокович в матче с Хачановым доминировал с середины первой партии и до конца. Оба не показали ничего выдающегося, но средний уровень Новака просто пока намного выше, чем базовый вариант Карена. Это вылилось в закономерные 2:0 по партиям.
На парный матч Шамиль Тарпищев предсказуемо не поставил Евгения Донского, который пока в Мадриде не играет, а оставил все решать тех же Андрея и Карена. Они молодые, сил должно хватать. Сербский капитан Ненад Зимонжич одно изменение в первоначальную заявку внес: в пару к Виктору Троицки вышел не Янко Типсаревич, которого сегодня утром провожали из тенниса, а Новак Джокович.
Несмотря на это, преимущества у сербов не было. Игра на протяжении всех трех сетов шла абсолютно равная, причем Троицки до последних минут смотрелся не менее уверенно, чем Джокович. Новак
У сборной России же был явный лидер — это Рублев. Он брал инициативу на себя и смотрелся намного увереннее в любом действии. Если мяч летел по центру, бил его всегда Андрей, если летела свеча, смэш тоже вызывался бить он. Хачанов же ошибался больше среднего. А к концу третьего сета вообще сложилась ситуация, когда Карен порол все, что зарабатывал Андрей. Ему очень повезло, что у сербов Троицки тоже сдал в решающий момент и допустил ряд ошибок. Если бы не срывы Виктора и не героические старания Рублева, в полуфинал бы вышли сербы.
Но сегодня российский зритель увидел
Там не будет Джоковича, но это не значит, что будет легче. Шаповалов пока доминирует над Рублевым в личных встречах, а Поспишил обыграл Карена на недавнем US Open. Каждый из трех матчей может с одинаковой вероятностью пойти в любую сторону. Но чем бы ни кончилось противостояние, сборная России уже показала себя очень сильно и завоевала право сыграть на этом же турнире спустя год.