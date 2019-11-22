На эмоциях и Рублеве. Россия — в полуфинале Кубка Дэвиса!

Источник: Reuters

Мадрид (Испания). Финал Кубка Дэвиса. Четвертьфинала

Сербия — Россия — 1:2

Филипп Краинович -Андрей Рублев — 1:6, 2:6

Новак Джокович — Карен Хачанов — 6:3, 6:3

Новак Джокович/Виктор Троицки -Карен Хачанов/Андрей Рублев — 4:6, 6:4, 6:7 (8:10).

Новый формат Кубка Дэвиса можно сколько угодно критиковать, но с одним уже не поспоришь: России он пока приносит удачу. Команда Шамиля Тарпищева обыграла сербов с Новаком Джоковичем во главе и вышла в полуфинал. Решающий парный матч Андрея Рублева и Карена Хачанова с Джоковичем и Виктором Троицки войдет в историю как один из самых зрелищных не только на этом турнире, но и за весь сезон.

Без вариантов для не фаворита

В том, что решаться все будет именно в парной встрече, изначально сомнений особо не было. Все-таки Джокович для Карена в нынешней его форме слишком хорош. Это не тот Карен, который обыгрывал Новака в финале парижского «Мастерса"-2018. Поэтому у Андрея права на ошибку с Краиновичем не было. Но волноваться там и не пришлось. Краинович — в целом классный игрок, способный в хороший день победить кого угодно, он был в финале того же парижского «Мастерса» два года назад, но стабильности ему всю карьеру не хватало катастрофически. Когда Филипп не играет в лучший теннис — он средний игрок.

К счастью для сборной России, именно таким предстал Филипп в пятничном матче с Рублевым. А Андрей к концу 2019 года набрал такой ход, что специального приглашения в матч ему не нужно: если играешь мягко или недостаточно глубоко — будешь наказан сразу же. В итоге за 20 минут он взял первую партию, за 25 — вторую и в режиме тренировки принес нашей сборной первое очко. Можно сказать, что Андрей сыграл на уровне топ-10, хотя это и условно. То, что он может играть на этом уровне и его попадание в элиту тенниса — дело времени. Сомнений никаких.

Карен Хачанов — немного другая история. Он не справился с давлением, которое свалилось на него из-за попадания в топ-10 в конце прошлого года, и этот сезон провел слабее. За год он выиграл почти столько же матчей, сколько проиграл, не взяв ни одного титула. Но даже в такой ситуации остался в топ-20, так что говорить о полном провале нельзя.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5LC5eXqaYD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от DavisCupbyRakutenMadridFinals (@daviscupfinals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-22T15:22:41+00:00">22 Ноя 2019 в 7:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович в матче с Хачановым доминировал с середины первой партии и до конца. Оба не показали ничего выдающегося, но средний уровень Новака просто пока намного выше, чем базовый вариант Карена. Это вылилось в закономерные 2:0 по партиям.

За себя и за того парня

На парный матч Шамиль Тарпищев предсказуемо не поставил Евгения Донского, который пока в Мадриде не играет, а оставил все решать тех же Андрея и Карена. Они молодые, сил должно хватать. Сербский капитан Ненад Зимонжич одно изменение в первоначальную заявку внес: в пару к Виктору Троицки вышел не Янко Типсаревич, которого сегодня утром провожали из тенниса, а Новак Джокович.



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Несмотря на это, преимущества у сербов не было. Игра на протяжении всех трех сетов шла абсолютно равная, причем Троицки до последних минут смотрелся не менее уверенно, чем Джокович. Новак все-таки устал после длинного сезона и позволял себе довольно необычные ошибки, справа в ауты пробивал, слета играл намного ниже уровня, которого ждешь от пятикратного чемпиона Уимблдона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5K9F6hC8Mr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5K9F6hC8Mr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5K9F6hC8Mr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от DavisCupbyRakutenMadridFinals (@daviscupfinals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-22T14:31:57+00:00">22 Ноя 2019 в 6:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У сборной России же был явный лидер — это Рублев. Он брал инициативу на себя и смотрелся намного увереннее в любом действии. Если мяч летел по центру, бил его всегда Андрей, если летела свеча, смэш тоже вызывался бить он. Хачанов же ошибался больше среднего. А к концу третьего сета вообще сложилась ситуация, когда Карен порол все, что зарабатывал Андрей. Ему очень повезло, что у сербов Троицки тоже сдал в решающий момент и допустил ряд ошибок. Если бы не срывы Виктора и не героические старания Рублева, в полуфинал бы вышли сербы.

Но сегодня российский зритель увидел хэппи-энд. Три матчбола отыграли россияне благодаря усилиям Рублева. На его же подаче все и закончилось. Таких эмоций от наших теннисистов давно видеть не приходилось. Победить Джоковича, пусть даже в паре, это ценный опыт. В полуфинале нас ждут канадцы с очень агрессивным Денисом Шаповаловым и набравшим лучшую форму за шесть лет Вашеком Поспишилом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5JTB0XKeHh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5JTB0XKeHh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5JTB0XKeHh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от DavisCupbyRakutenMadridFinals (@daviscupfinals)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-21T23:05:09+00:00">21 Ноя 2019 в 3:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.