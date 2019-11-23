Даниил Медведев поздравил сборную с выходом в полуфинал Кубка Дэвиса

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«Вот это матч. Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской — вы лучшие!» — цитирует сообщение Медведева в Instagram Stories «Спорт-Экспресс».

В решающей встрече с Сербией Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Ранее в этот же день Рублев победил Филипа Крайновича со счетом 6:1, 6:2, а Хачанов проиграл Джоковичу (3:6, 3:6).

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной Шамиль Тарпищев заявил, что «наши ребята — великие люди».

«Это молодая команда, и за ней будущее. Против сербов был феноменальный матч. Канада? Мы знаем соперника. Для нас важно восстановиться физически, чтобы мы играли матч от себя, а не от соперника», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Медведев отказался от участия в соревнованиях из-за усталости. Донской пока не сыграл ни одного матча на турнире. На групповом этапе россияне выиграли у Хорватии, но потерпели поражение от испанцев.