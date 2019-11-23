Сборная Испании стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Зенит
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чайка
Армавир
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Томь
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Ростов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Мордовия
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Валенсия
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
41
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
22.11
Леванте
Мальорка
21
Футбол. Зарубежный
22.11
ПСЖ
Лилль
20
Футбол. Зарубежный
22.11
Боруссия Д
Падерборн
33
Все события
Фоторепортажи
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
35Все стадионы Евро-2020
10:45 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса

ТАСС, 23 ноября. Сборная Испании по теннису обыграла команду Аргентины со счетом 2−1 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

Наверх
Источник: Reuters

Сначала испанец Пабло Карреньо-Буста уступил аргентинцу Гидо Пелье со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 1:6. После этого Рафаэль Надаль победил Диего Шварцмана — 6:1, 6:2. В решающей встрече Марсель Гранольерс и Надаль были сильнее пары Максимо Гонсалес / Леонардо Майер в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:3.

Соперником испанцев по полуфиналу станет сборная Великобритании, которая ранее выбила из турнира немецкую команду. Первый матч Кайл Эдмунд выиграл у Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:3, 7:5, во второй игре Даниэль Эванс победил Яна-Леннарда Штруффа — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:2). Парную встречу команды играть не стали.

В другом полуфинале между собой сыграют сборные России и Канады. Оба матча этой стадии состоятся 23 ноября. Финальная часть Кубка Дэвиса завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на ГП в Японии
СМИ: «Челси» может купить россиянина в зимнее трансферное окно
Малкин победил Гусева. На «Нью-Джерси» страшно смотреть
РУСАДА хотят лишить статуса соответствия Всемирному кодексу
Суперсерия Панарина закончена. Рекорду Малкина ничто не угрожает
Майк Тайсон спрогнозировал исход реванша Хабиба и Конора
Голы Икарди и Ди Марии принесли «ПСЖ» победу в матче Лиги 1
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь