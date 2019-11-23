Сборная России вышла вперед в полуфинальном матче с канадцами на Кубке Дэвиса

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 23-е место, 29-летний Поспишил — 150-е.

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1−0 в пользу команды России. В следующей встрече Карен Хачанов (17) сыграет с Денисом Шаповаловым (15), затем пройдет парная встреча, на которую заявлены Рублев и Хачанов, а также Поспишил и Шаповалов.

В другом полуфинале встречаются сборные Великобритании и Испании, финальный матч пройдет в воскресенье. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.