Сборная Канады по теннису сравняла счет в полуфинальном матче Кубка Дэвиса с россиянами

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу 20-летнего канадца. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 23-летний Хачанов занимает 17-е место, Шаповалов — 15-е.

Ранее Андрей Рублев обыграл Вашека Поспишила (6:4, 6:4). Счет в противостоянии до двух побед стал равным — 1−1. В решающей парной встрече, которая пройдет позже в субботу, Хачанов и Рублев сыграют против Шаповалова и Поспишила.

В другом полуфинале встретятся сборные Великобритании и Испании, финальный матч пройдет в воскресенье. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.