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19:46 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

ТАСС, 23 ноября. Команда России по теннису уступила сборной Канады со счетом 1−2 в полуфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

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Источник: Reuters

В первом матче россиянин Андрей Рублев (23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл канадца Вашека Поспишила (150) со счетом 6:4, 6:4. Во второй игре Карен Хачанов (17) проиграл Денису Шаповалову (15) — 4:6, 6:4, 4:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев уступили Шаповалову и Поспишилу — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

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В заявку сборной России на турнир также входил Евгений Донской (113), но он не провел ни одного матча. Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году.

Сборная Канады впервые в истории вышла в финал Кубка Дэвиса, до этого лучшим достижением команды был выход в полуфинал (1913, 2013, 2019). В финале турнира в воскресенье канадцы сыграют с победителем матча Испания — Великобритания, который состоится позже в субботу.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в Кубке Дэвиса является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), действующими обладателями трофея являются хорваты.

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