Драма в Кубке Дэвиса. Рублев и Хачанов пропустили в финал канадцев, ведя 3:0 на решающем тай-брейке

Источник: РИА "Новости"

Появление в полуфинале Кубка Дэвиса сборных России и Канады уже сенсация.

В своих четвертьфиналах обе сборные шли в роли андердогов, но канадцы прошли Австралию, а россияне оказались сильнее сборной Сербии с Новаком Джоковичем во главе.

Россия приехала в Мадрид без Даниила Медведева, лидера команды, зато у Андрея Рублева появился отличный шанс заявить о себе в сборной (что он уже начал делать с первой встречи). И закрепить успех всех побед в одиночных матчах оставалось только во встрече с Вашеком Поспишилом.

Канадец тоже сейчас пытается вернуться на прежний уровень. Он, как и Рублев, разыгрался под конец сезона. Причем теннисисты на Кубке Дэвиса превосходят и Карена Хачанова, и Дениса Шаповалова.

В парах тоже все не так однозначно.

На успешном для себя парном турнире на «Мастерсе» в Париже Рублев и Хачанов играли против пары Бопанна и Шаповалов. Россиянине победили в равном матче (7−5, 6−7, 10−8). Хотя фаворитами были не россияне.

Еще и времени на отдых и подготовку к полуфиналу у сборной Канады было больше, что также немаловажно, учитывая игровые графики команд.

Рублев — Поспишил

Рублев после вчерашнего матча с Краиновичем зарядился выигрывать все мячи. Наверное, поэтому встречу с Поспишилом начал с 8 выигранных розыгрышей подряд — 2:0. А дальше его уверенности не было предела. Обе партии он выиграл со счетом — 6:4.



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Тревожный момент был только когда во второй партии он отдал свою подачу и канадец сравнял — 3:3. Однако тут же Андрей сделал обратный брейк, и все стало на свои места. Он стал единственным на турнире, кто выиграл все 4 одиночных матча.

Хачанов — Шаповалов

Победный тон Рублева обязан был перехватить Хачанов. Но не зря у него были проблемы по ходу турнира. Шаповалова он победить не смог.

Денис был лучше во всем. А Карен не пользовался подарками соперника. В ключевой момент он не смог зацепиться во второй партии за тройной брейк-пойнт и упустил шанс вернуться в матч. Больше о его форме сейчас ничего знать и не нужно — 4:6, 6:4, 4:6.

Рублев/Хачанов — Поспишил/Шаповалов

Так при счете 1:1 встреча перетекла в решающий парный матч. Но повторить судьбу четвертьфинала, увы, не удалось. Три матчбола отыграть для россиян оказалось легче, чем один.

Большую часть встречи Россия держалась только на удачной игре Рублева. Он творил нереальные вещи. Было достаточно крутых розыгрышей и важных брейков. И обычно все это организовывал Рублев. Хачанов много ошибался у сетки, часто не шел на перехват, позволяя расстреливать партнера, остававшегося сзади. На тай-брейке все как раз началось с двух крутых розыгрышей от Хачанова: с бэкхенда он принял навылет, а потом качественно сыграл с лета. Мы повели 3:0, при переходе было 4:2, но после этого проиграли 4 мяча кряду. Один мяч удалось отыграть, но на втором матчболе Рублев, остро принимая вторую подачу Поспишила, не попал в корт — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Но грустить не стоит. Рублев и Хачанов в одиночку тащили сборную. И путевку в финальную стадию Кубка Дэвиса — 2020 уже обеспечили. А там сборная усилится тем же Медведевым и приедет бороться за главный приз.