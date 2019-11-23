Драма в Кубке Дэвиса. Рублев и Хачанов пропустили в финал канадцев, ведя 3:0 на решающем тай-брейке

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Интер
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Нант
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Ним
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Ренн
11
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
22
Хоккей. НХЛ
буллиты
Вашингтон Кэпиталз
Ванкувер Кэнакс
12
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
21
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
41
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
11
Хоккей. НХЛ
24.11
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.11
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.11
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
11
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
21
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Норвич
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
20
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Мордовия
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо Мн
12
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Ростов
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Химки
22
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Томь
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Зенит
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
Авангард К
11
Футбол. Премьер-лига
24.11
Уфа
Сочи
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
35Все стадионы Евро-2020
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
20:47 (мск), источник: Sport24

Драма в Кубке Дэвиса. Рублев и Хачанов пропустили в финал канадцев, ведя 3:0 на решающем тай-брейке

Дико обидно.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Появление в полуфинале Кубка Дэвиса сборных России и Канады уже сенсация.

В своих четвертьфиналах обе сборные шли в роли андердогов, но канадцы прошли Австралию, а россияне оказались сильнее сборной Сербии с Новаком Джоковичем во главе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россия приехала в Мадрид без Даниила Медведева, лидера команды, зато у Андрея Рублева появился отличный шанс заявить о себе в сборной (что он уже начал делать с первой встречи). И закрепить успех всех побед в одиночных матчах оставалось только во встрече с Вашеком Поспишилом.

Канадец тоже сейчас пытается вернуться на прежний уровень. Он, как и Рублев, разыгрался под конец сезона. Причем теннисисты на Кубке Дэвиса превосходят и Карена Хачанова, и Дениса Шаповалова.

В парах тоже все не так однозначно.

На успешном для себя парном турнире на «Мастерсе» в Париже Рублев и Хачанов играли против пары Бопанна и Шаповалов. Россиянине победили в равном матче (7−5, 6−7, 10−8). Хотя фаворитами были не россияне.

Еще и времени на отдых и подготовку к полуфиналу у сборной Канады было больше, что также немаловажно, учитывая игровые графики команд.

Рублев — Поспишил

Рублев после вчерашнего матча с Краиновичем зарядился выигрывать все мячи. Наверное, поэтому встречу с Поспишилом начал с 8 выигранных розыгрышей подряд — 2:0. А дальше его уверенности не было предела. Обе партии он выиграл со счетом — 6:4.


Нажмите,
чтобы включить звук
Во время загрузки произошла ошибка.

Тревожный момент был только когда во второй партии он отдал свою подачу и канадец сравнял — 3:3. Однако тут же Андрей сделал обратный брейк, и все стало на свои места. Он стал единственным на турнире, кто выиграл все 4 одиночных матча.

Хачанов — Шаповалов

Победный тон Рублева обязан был перехватить Хачанов. Но не зря у него были проблемы по ходу турнира. Шаповалова он победить не смог.

Денис был лучше во всем. А Карен не пользовался подарками соперника. В ключевой момент он не смог зацепиться во второй партии за тройной брейк-пойнт и упустил шанс вернуться в матч. Больше о его форме сейчас ничего знать и не нужно — 4:6, 6:4, 4:6.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев/Хачанов — Поспишил/Шаповалов

Так при счете 1:1 встреча перетекла в решающий парный матч. Но повторить судьбу четвертьфинала, увы, не удалось. Три матчбола отыграть для россиян оказалось легче, чем один.

Большую часть встречи Россия держалась только на удачной игре Рублева. Он творил нереальные вещи. Было достаточно крутых розыгрышей и важных брейков. И обычно все это организовывал Рублев. Хачанов много ошибался у сетки, часто не шел на перехват, позволяя расстреливать партнера, остававшегося сзади. На тай-брейке все как раз началось с двух крутых розыгрышей от Хачанова: с бэкхенда он принял навылет, а потом качественно сыграл с лета. Мы повели 3:0, при переходе было 4:2, но после этого проиграли 4 мяча кряду. Один мяч удалось отыграть, но на втором матчболе Рублев, остро принимая вторую подачу Поспишила, не попал в корт — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Во время загрузки произошла ошибка.

Но грустить не стоит. Рублев и Хачанов в одиночку тащили сборную. И путевку в финальную стадию Кубка Дэвиса — 2020 уже обеспечили. А там сборная усилится тем же Медведевым и приедет бороться за главный приз.

Виктория Дмитриева

Читайте также
 Тайная свадьба Роналду и Джорджины: обнародованы секретные подробности
Жена Павла Воли гимнастка Утяшева рассказала, как они с мужем снимают стресс
Сборная России будет самой представительной в финале Гран-при
Динамовский наVAR. Бело-голубые вырвали победу у «Ростова»
Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате
Казахстанская боксерша покрасовалась на берегу океана (фото)
ФНЛ: «Ротор» в лидерах, в Воронеже фанаты напали на футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь