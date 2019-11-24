Сборная Испании сыграет с канадцами в финале Кубка Дэвиса
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Теннисисты сборной Испании пробились в финал Кубка Дэвиса, одолев в полуфинале финального этапа турнира, который проходит в Мадриде, команду Великобритании.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Теннисисты сборной Испании пробились в финал Кубка Дэвиса, одолев в полуфинале финального этапа турнира, который проходит в Мадриде, команду Великобритании.
Сборная Испании одержала победу над британцами с общим счетом 2−1.
В первом матче Кайл Эдмунд вывел британскую команду вперед, обыграв Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 7:6 (7:3), но после Рафаэль Надаль переиграл Дэниела Эванса со счетом 6:4, 6:0, а в парной встрече те же Надаль и Лопес нанесли поражение Джейми Маррею и Нилу Скупски на двух
В финале турнира сборная Испании встретится с обидчиками команды России — сборной Канады.