Сборная Испании сыграет с канадцами в финале Кубка Дэвиса

В первом матче Кайл Эдмунд вывел британскую команду вперед, обыграв Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 7:6 (7:3), но после Рафаэль Надаль переиграл Дэниела Эванса со счетом 6:4, 6:0, а в парной встрече те же Надаль и Лопес нанесли поражение Джейми Маррею и Нилу Скупски на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).