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09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Испании сыграет с канадцами в финале Кубка Дэвиса

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Теннисисты сборной Испании пробились в финал Кубка Дэвиса, одолев в полуфинале финального этапа турнира, который проходит в Мадриде, команду Великобритании.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная Испании одержала победу над британцами с общим счетом 2−1.

В первом матче Кайл Эдмунд вывел британскую команду вперед, обыграв Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 7:6 (7:3), но после Рафаэль Надаль переиграл Дэниела Эванса со счетом 6:4, 6:0, а в парной встрече те же Надаль и Лопес нанесли поражение Джейми Маррею и Нилу Скупски на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

В финале турнира сборная Испании встретится с обидчиками команды России — сборной Канады.

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