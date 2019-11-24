Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости

По информации Reuters, встреча двух ведущих теннисистов мира собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс в Бельгии в 2010 году — на ту встречу пришло 35 681 зритель.