Камельзон: Российские теннисисты на пятерку выполнили свою задачу в Кубке Дэвиса

Источник: РИА "Новости"

В субботу команда России уступила канадцам со счетом 1−2 в полуфинале Кубка Дэвиса. В первом матче россиянин Андрей Рублев (23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл канадца Вашека Поспишила (150) со счетом 6:4, 6:4, во второй игре Карен Хачанов (17) проиграл Денису Шаповалову (15) — 4:6, 6:4, 4:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев уступили Шаповалову и Поспишилу — 3:6, 6:3, 6:7 (5:7). Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году.

«С канадской сборной у россиян был равный матч. У них хороший лидер — Шаповалов, на котором все и было выстроено. Андрей Рублев в первой одиночке сделал свое дело, выиграл и принес команде очко, потом свое дело сделал Шаповалов. Надеялись, что Карен Хачанов сможет его обыграть, но Шаповалов достойный соперник, и вполне справедливо принес балл своей команде», — считает Камельзон.

«Игра в парах у нас просто не получилась на двух мячах, мы проиграли два мяча, как матчем ранее нам их проиграл Джокович. В том матче с сербами удивительным образом сыграло наше везение, и мы смогли их пройти, а вот вчера получилась обратная история. Канадцы сумели перехватить инициативу и выиграть тай-брейк. Но игра есть игра, говорить, что мы чего-то не доработали и поэтому проиграли, — это просто абсурдно», — сказал специалист.



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Заслуженный тренер РФ подчеркнул, что не стоит преувеличивать значение этого матча. «Трагедии в нашем проигрыше я не вижу. Да, можно было выиграть два мяча, удержать тай-брейк, но канадская команда победила справедливо. Хотя мы и могли их обыграть», — отметил Камельзон.

Пятерка всей команде

Финалист Открытого чемпионата США нынешнего сезона Даниил Медведев был включен в состав сборной России на Кубок Дэвиса, однако после завершения выступления на Итоговом турнире АТР в Лондоне решил отказаться от участия. В итоге в состав российской команды вошли Хачанов, Рублев и Евгений Донской.

«Если бы в команде был Медведев, то мы играли бы в финале, никого бы туда не пропустили. Но и без Медведева команда справилась с поставленной задачей, то, что ребята обеспечили участие в финальной части турнира в следующем году, это тоже великое достижение, — сказал Камельзон. — Команда хорошая, и свою работу она сделала на “5+”. Очень хорошо себя проявил и показал Андрей Рублев, ему можно поставить отдельную пятерку».

«Федерация тенниса России будет проводить большой анализ, смотреть, что делать дальше. Но впереди у мужской сборной хорошая работа, и в Испании они достойно выступили», — заключил собеседник агентства.