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00:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса в шестой раз

ТАСС, 24 ноября. Сборная Испании по теннису победила команду Канады в финале Кубка Дэвиса. Соревнования прошли в Мадриде.

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Источник: Reuters

В первой игре матча до двух побед испанец Роберто Баутиста-Агут (девятый номер мирового рейтинга) победил канадца Феликса Оже-Альяссима (21) со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Для 19-летнего канадца эта встреча стала первой на турнире, ранее он не играл из-за травмы. Баутиста-Агут провел первую игру после матча группового этапа с командой Хорватии, 31-летний теннисист в четверг покинул расположение команды в связи со смертью отца.

Во второй встрече лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль победил Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 7:6 (9:7) и принес досрочную победу сборной Испании. Счет в противостоянии до двух побед стал 2−0 в пользу испанцев.

Сборная Канады впервые сыграла в финале Кубка Дэвиса, до этого лучшим достижением команды был выход в полуфинал (1913, 2013, 2019). Для испанцев этот титул стал шестым (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019), испанцы десятый раз играли в финале турнира.

Сборная России на Кубке Дэвиса дошла до полуфинала, где уступила канадцам со счетом 1−2. Российскую команду на турнире представляли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), в прошлом году выиграли хорваты.

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