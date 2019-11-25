Надаль назвал Баутисту-Агута важнейшим игроком сборной Испании на Кубке Дэвиса
ТАСС, 25 ноября. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что его соотечественник Роберто
ТАСС, 25 ноября. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что его соотечественник Роберто
В воскресенье испанцы в финале победили канадцев.
«Удивительная неделя во всех отношениях, важнейшим игроком был Роберто Баутиста. Я победил в восьми матчах, но считаю, что эта победа — заслуга всей команды. Играть столько матчей подряд — большой риск, но мы справились. Я хочу поблагодарить болельщиков, это незабываемый момент для всех», — сказал Надаль.
Для испанцев этот титул стал шестым (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019). Сборная России на Кубке Дэвиса дошла до полуфинала, где уступила канадцам со счетом 1−2. Российскую команду на турнире представляли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.
Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед является сборная США (32). Россияне становились победителями турнира дважды (2002, 2006).