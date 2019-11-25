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08:57 (мск), источник: ТАСС

Надаль назвал Баутисту-Агута важнейшим игроком сборной Испании на Кубке Дэвиса

ТАСС, 25 ноября. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что его соотечественник Роберто Баутиста-Агут, вернувшийся в расположение сборной Испании к финальному матчу Кубка Дэвиса после смерти отца, сыграл важнейшую роль в победе национальной команды на турнире. Комментарий Надаля приводит испанское издание Marca.

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Источник: Reuters

В воскресенье испанцы в финале победили канадцев. Баутиста-Агут покинул расположение команды после группового этапа в связи со смертью отца и вернулся к финалу, где обыграл Феликса Оже-Альяссима. Надаль выиграл все свои матчи в рамках турнира.

«Удивительная неделя во всех отношениях, важнейшим игроком был Роберто Баутиста. Я победил в восьми матчах, но считаю, что эта победа — заслуга всей команды. Играть столько матчей подряд — большой риск, но мы справились. Я хочу поблагодарить болельщиков, это незабываемый момент для всех», — сказал Надаль.

Для испанцев этот титул стал шестым (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019). Сборная России на Кубке Дэвиса дошла до полуфинала, где уступила канадцам со счетом 1−2. Российскую команду на турнире представляли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед является сборная США (32). Россияне становились победителями турнира дважды (2002, 2006).

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