Надаль назвал Баутисту-Агута важнейшим игроком сборной Испании на Кубке Дэвиса

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В воскресенье испанцы в финале победили канадцев. Баутиста-Агут покинул расположение команды после группового этапа в связи со смертью отца и вернулся к финалу, где обыграл Феликса Оже-Альяссима. Надаль выиграл все свои матчи в рамках турнира.

«Удивительная неделя во всех отношениях, важнейшим игроком был Роберто Баутиста. Я победил в восьми матчах, но считаю, что эта победа — заслуга всей команды. Играть столько матчей подряд — большой риск, но мы справились. Я хочу поблагодарить болельщиков, это незабываемый момент для всех», — сказал Надаль.

Для испанцев этот титул стал шестым (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019). Сборная России на Кубке Дэвиса дошла до полуфинала, где уступила канадцам со счетом 1−2. Российскую команду на турнире представляли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.