«Очень тяжелый соперник». Доскараев — о матче за выход в финал Кубка Дэвиса-2020 и переносе игры Пакистан — Индия в Казахстан

Он отметил, что ФТК занимается организацией и предоставляет участникам все условия. Игры пройдут 29—30 ноября .

«Матч организован на очень высоком уровне. Мы предоставили центральный корт, где проводим матчи Кубка Дэвиса. Все работники нашей Федерации тенниса задействованы. Все условия для команд Индии и Пакистана мы предоставили на высшем уровне. Обе команды довольны, я разговаривал с обоими капитанами. В связи с тем, что в Пакистане небезопасно, есть вооруженный конфликт, Международная федерация тенниса запретила проводить там матч Кубка Дэвиса. И Пакистан должен был поискать нейтральное место. И они искали, не могли найти, и президент нашей Федерации тенниса Булат Джамитович Утемуратов предложил Международной федерации тенниса и пакистанской стороне нашу территорию, наш Национальный теннисный центр как нейтральное место для проведения этого матча. Пакистан и Индия согласились», — сказал Доскараев.

Напомним, что сборная Казахстана в Кубке Дэвиса-2019 не смогла пробиться в четвертьфинал, в следующем же году ее первым соперником станет Голландия. Матчевая встреча пройдет 6 и 7 марта в Казахстане, а ее победитель получит место в финальной стадии.



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