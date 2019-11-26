«Очень тяжелый соперник». Доскараев — о матче за выход в финал Кубка Дэвиса-2020 и переносе игры Пакистан — Индия в Казахстан
Капитан сборной Казахстана по теннису Диас Доскараев прокомментировал перенос матча Кубка Дэвиса Пакистан — Индия в
Капитан сборной Казахстана по теннису Диас Доскараев прокомментировал перенос матча Кубка Дэвиса Пакистан — Индия в
Он отметил, что ФТК занимается организацией и предоставляет участникам все условия. Игры пройдут
«Матч организован на очень высоком уровне. Мы предоставили центральный корт, где проводим матчи Кубка Дэвиса. Все работники нашей Федерации тенниса задействованы. Все условия для команд Индии и Пакистана мы предоставили на высшем уровне. Обе команды довольны, я разговаривал с обоими капитанами. В связи с тем, что в Пакистане небезопасно, есть вооруженный конфликт, Международная федерация тенниса запретила проводить там матч Кубка Дэвиса. И Пакистан должен был поискать нейтральное место. И они искали, не могли найти, и президент нашей Федерации тенниса Булат Джамитович Утемуратов предложил Международной федерации тенниса и пакистанской стороне нашу территорию, наш Национальный теннисный центр как нейтральное место для проведения этого матча. Пакистан и Индия согласились», — сказал Доскараев.
Напомним, что сборная Казахстана в Кубке Дэвиса-2019 не смогла пробиться в четвертьфинал, в следующем же году ее первым соперником станет Голландия. Матчевая встреча пройдет 6 и 7 марта в Казахстане, а ее победитель получит место в финальной стадии.
«Если говорить про матч с Голландией, это очень важный матч. Хоть мы их и победили, но победили только в решающей паре. Поэтому очень тяжелый матч предстоит. Потому что он будет в другом формате — два дня, пять матчей. Очень тяжелый соперник и мы к нему очень серьезно подходим. Рады, что мы играем дома. И, конечно же, готовимся», — добавил Доскараев.