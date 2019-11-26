Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив
Байер
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Галатасарай
Брюгге
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Атлетико
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Амур
41
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Адмирал
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Р
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
27.11
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ЦСКА
23
Хоккей. НХЛ
27.11
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
11Матч-огонь в Москве: три пенальти и победа «Динамо» над «Ростовом»
10Сборная России завершила квалификацию победой над Сан-Марино
14:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Банк списал долг в миллион долларов экс-теннисисту Беккеру

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Британский банк Arbuthnot Latham аннулировал долг в 1 миллион долларов экс-первой ракетки мира немца Бориса Беккера, сообщает tennisworldusa.org.

Наверх
Источник: AP 2019

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Беккер взял у банка кредит четыре года назад.

В июне 2017 года Беккер был объявлен банкротом. В октябре 2017-го британские СМИ сообщали, что его долг составлял 54 миллионов фунтов.

Беккер с 1985 по 1996 год в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза — Australian Open, а также побеждал на Открытом чемпионате США.

Читайте также
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Министр спорта России нашел противоречия в рекомендациях WADA
Нурмагомедов выбрал самого опасного соперника на бой в апреле
France Football: Месси рассказал Неймару, когда уйдет из «Барсы»
Российская фигуристка зажигает не только на льду (фото)
Московское «Динамо» впервые с 2016 года обыграло «Локомотив»
Неймар остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Захаров в пропасти. Еще один чемпион ОИ дисквалифицирован
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь