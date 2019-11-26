СМИ: Банк списал долг в миллион долларов экс-теннисисту Беккеру

Источник: AP 2019

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Беккер взял у банка кредит четыре года назад.

В июне 2017 года Беккер был объявлен банкротом. В октябре 2017-го британские СМИ сообщали, что его долг составлял 54 миллионов фунтов.