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26 ноября, источник: Известия

Медведев и Рублев номинированы на ежегодную премию ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев номинированы на ежегодную премию Ассоциации теннисистов-профессиналов (ATP) по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Медведев поборется в категории «Прогресс года» с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, итальянцем Маттео Берреттини и греком Стефаносом Циципасом.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, Медведев выходил в девять финалов текущего сезона, что является лучшим результатом в мире.

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В свою очередь, Андрей Рублев фигурирует в номинации «Возвращение года», в этой категории представлены спортсмены, которые преодолели травмы и сумели триумфально вернуться на корт. Конкуренцию ему составят шотландец Энди Маррей, француз Жо-Вилфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка.

Сообщается, что победителей определит голосование, проведенное среди самих же теннисистов. О результатах станет известно в декабре.

Сборная России по теннису дошла до полуфинала на международных соревнованиях Кубок Дэвиса-2019, где 23 ноября проиграла канадцам.

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