Медведев и Рублев номинированы на ежегодную премию ATP

Источник: ИТАР-ТАСС

Медведев поборется в категории «Прогресс года» с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, итальянцем Маттео Берреттини и греком Стефаносом Циципасом.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, Медведев выходил в девять финалов текущего сезона, что является лучшим результатом в мире.

В свою очередь, Андрей Рублев фигурирует в номинации «Возвращение года», в этой категории представлены спортсмены, которые преодолели травмы и сумели триумфально вернуться на корт. Конкуренцию ему составят шотландец Энди Маррей, француз Жо-Вилфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка.

Сообщается, что победителей определит голосование, проведенное среди самих же теннисистов. О результатах станет известно в декабре.