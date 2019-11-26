Медведев и Рублев номинированы на ежегодную премию ATP
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев номинированы на ежегодную премию Ассоциации
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев номинированы на ежегодную премию Ассоциации
Медведев поборется в категории «Прогресс года» с канадцем Феликсом
В нынешнем сезоне 23-летний россиянин выиграл соревнования в Софии,
В свою очередь, Андрей Рублев фигурирует в номинации «Возвращение года», в этой категории представлены спортсмены, которые преодолели травмы и сумели триумфально вернуться на корт. Конкуренцию ему составят шотландец Энди Маррей, француз
Сообщается, что победителей определит голосование, проведенное среди самих же теннисистов. О результатах станет известно в декабре.
Сборная России по теннису дошла до полуфинала на международных соревнованиях Кубок Дэвиса-2019, где 23 ноября проиграла канадцам.