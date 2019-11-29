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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался отец белорусской теннисистки Арины Соболенко

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Скончался отец 11-й ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Сергей Соболенко, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

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Источник: AP 2019

«Сегодня, 29 ноября, в 6:10 утра умер отец именитой теннисистки Сергей Соболенко. Арина Соболенко ранее рассказывала о важной роли папы в ее становлении как спортсменки высокого уровня. Национальный олимпийский комитет выражает глубокое соболезнование Арине Соболенко, ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.

По данным портала sport.tut.by, отец Соболенко, бывший хоккейный вратарь, более недели назад был госпитализирован. В материале говорится, что Сергею Соболенко «не было и 45 лет».

За карьеру 21-летняя Соболенко выиграла 5 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в 2019 году вместе с бельгийкой Элизе Мертенс завоевала титул на Открытом чемпионате США в парах. В феврале 2019 года белорусская теннисистка занимала девятое место в рейтинге WTA.

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