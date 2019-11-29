Скончался отец белорусской теннисистки Арины Соболенко

«Сегодня, 29 ноября, в 6:10 утра умер отец именитой теннисистки Сергей Соболенко. Арина Соболенко ранее рассказывала о важной роли папы в ее становлении как спортсменки высокого уровня. Национальный олимпийский комитет выражает глубокое соболезнование Арине Соболенко, ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.
По данным портала sport.tut.by, отец Соболенко, бывший хоккейный вратарь, более недели назад был госпитализирован. В материале говорится, что Сергею Соболенко «не было и 45 лет».
За карьеру 21-летняя Соболенко выиграла 5 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в 2019 году вместе с бельгийкой Элизе Мертенс завоевала титул на Открытом чемпионате США в парах. В феврале 2019 года белорусская теннисистка занимала девятое место в рейтинге WTA.