Медведев и Надаль сыграют на турнире в Барселоне

Первая ракетка мира Надаль в 16-й раз выступит в основной сетке этих соревнований. Он является 11-кратным победителем турнира в Барселоне. В завершившемся сезоне Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл австрийцу Доминику Тиму — 4:6, 4:6.



Медведев, завершивший сезон-2019 на пятом месте в рейтинге ATP, примет участие в турнире в Барселоне во второй раз в карьере. 13-я ракетка мира Нисикори в девятый раз сыграет в столице Каталонии.



Турнир ATP-500 в Барселоне пройдёт с 20 по 26 апреля 2020 года. Действующим чемпионом соревнований является Тим, который в финале одержал победу над Медведевым — 6:4, 6:0.