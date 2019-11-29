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13:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев и Надаль сыграют на турнире в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори подтвердили участие в турнире в Барселоне (Испания), сообщает Tennis World USA.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка мира Надаль в 16-й раз выступит в основной сетке этих соревнований. Он является 11-кратным победителем турнира в Барселоне. В завершившемся сезоне Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл австрийцу Доминику Тиму — 4:6, 4:6.

Медведев, завершивший сезон-2019 на пятом месте в рейтинге ATP, примет участие в турнире в Барселоне во второй раз в карьере. 13-я ракетка мира Нисикори в девятый раз сыграет в столице Каталонии.

Турнир ATP-500 в Барселоне пройдёт с 20 по 26 апреля 2020 года. Действующим чемпионом соревнований является Тим, который в финале одержал победу над Медведевым — 6:4, 6:0.

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