Индия выиграла у Пакистана в отборочных матчах Кубка Дэвиса в Нур-Султане

По результатам жеребьевки в первый день в одиночном разряде встречались Рамкумар Раманатхан (Индия) и Мохаммад Шоаиб (Пакистан), их игра закончилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Раманатхана.

Поединок Сумита Нагала (Индия) и Хузайфы Абдул Рехмана (Пакистан) завершился победой Нагала в двух сетах 6:0, 6:2.

Во второй игровой день обе парные встречи также завершились победой индийской сборной.

Так, Живан Недунчежан и Леандер Паес из Индии оказались сильнее Хузайфа Абдул Рехмана и Мохаммада Шоаиба из Пакистана — 6:1, 6:3.

Итог второй парной игры между дуэтами Сумит Нагал/Рамкумар Раманатхан (Индия) и Хузайфа Абдул Рехман/Мохаммад Шоаиб (Пакистан) — 6:1, 6:0.

Игроки как Пакистана, так Индии очень высоко оценили уровень организации турнира и поблагодарили казахстанскую сторону за теплый прием.

Игрок индийской сборной Леанда Паес особенно отметил: «Хоть погода и холодная, прием был очень теплым. Все, начиная от встречи в аэропорту до гостиницы и теннисного центра, на очень высоком уровне. Я восхищен вашим теннисным центром, он фантастический! От имени всей команды благодарю Нур-Султан и Федерацию тенниса Казахстана за такое гостеприимство, учитывая, что Казахстан сам не принимает участие в турнире».