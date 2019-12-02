Путинцева, Рыбакина и Дияс сохранили позиции в рейтинге WTA

Так как представительных турниров на минувшей неделе не проводилось, лидеры женской сборной Казахстана, равно как и лучшие теннисистки планеты, остались на прежних рубежах.

Представительницы второго эшелона казахстанского женского тенниса за исключением Екатерины Дмитриченко также не участвовали в соревнованиях и поэтому в большинстве своем немного откатились назад.