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2 декабря, источник: Prosports.kz

Путинцева, Рыбакина и Дияс сохранили позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисисток мира, передает Prosports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Так как представительных турниров на минувшей неделе не проводилось, лидеры женской сборной Казахстана, равно как и лучшие теннисистки планеты, остались на прежних рубежах.

Представительницы второго эшелона казахстанского женского тенниса за исключением Екатерины Дмитриченко также не участвовали в соревнованиях и поэтому в большинстве своем немного откатились назад.

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Рейтинг WTA. Положение на 2 декабря

1 (0). Эшли Барти (Австралия) — 7851

2 (0). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940

3 (0). Наоми Осака (Япония) — 5496

4 (0). Симона Халеп (Румыния) — 5462

5 (0). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133

34 (0). Юлия Путинцева (Казахстан) — 1460

36 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1401

77 (0). Зарина Дияс (Казахстан) — 775

297 (-4). Анна Данилина (Казахстан) — 189

501. (-3). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) — 74

622 (-4). Жибек Куламбаева (Казахстан) — 47

796 (-2). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) — 25

1010. (-5). Дарья Детковская (Казахстан) — 12

1132 (+10). Елизавета Карлова (Казахстан) — 7

1267 (+1). Галина Воскобоева (Казахстан) — 3

БЕЛОЗЕРОВ Иван

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