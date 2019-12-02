Путинцева, Рыбакина и Дияс сохранили позиции в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисисток мира, передает Prosports.kz.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новую версию рейтинга лучших теннисисток мира, передает Prosports.kz.
Так как представительных турниров на минувшей неделе не проводилось, лидеры женской сборной Казахстана, равно как и лучшие теннисистки планеты, остались на прежних рубежах.
Представительницы второго эшелона казахстанского женского тенниса за исключением Екатерины Дмитриченко также не участвовали в соревнованиях и поэтому в большинстве своем немного откатились назад.
Рейтинг WTA. Положение на 2 декабря
1 (0). Эшли Барти (Австралия) — 7851
2 (0). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (0). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (0). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (0). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133
34 (0). Юлия Путинцева (Казахстан) — 1460
36 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1401
77 (0). Зарина Дияс (Казахстан) — 775
297 (-4). Анна Данилина (Казахстан) — 189
501. (-3). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) — 74
622 (-4). Жибек Куламбаева (Казахстан) — 47
796 (-2). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) — 25
1010. (-5). Дарья Детковская (Казахстан) — 12
1132 (+10). Елизавета Карлова (Казахстан) — 7
1267 (+1). Галина Воскобоева (Казахстан) — 3
БЕЛОЗЕРОВ Иван