Швейцария выпустит памятную монету, посвященную Федереру

Роджер Федерер был выбран как лучший швейцарский спортсмен в мировой истории и активный участник международной гуманитарной деятельности. Памятные монеты впервые будут посвящены выдающемуся человеку еще при его жизни.

Серебряные монеты номиналом в 20 франков официально будут выпущены 23 января 2020 года. Однако предварительные продажи на сайте монетного двора начались уже с понедельника. Золотые монеты номиналом в 50 франков поступят в продажу в мае 2020 года.