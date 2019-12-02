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2 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Швейцария выпустит памятную монету, посвященную Федереру

ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария выпустит памятные монеты, посвященные теннисисту Роджеру Федереру, говорится в сообщении швейцарского монетного двора Swissmint.

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Источник: Спорт РИА Новости

Роджер Федерер был выбран как лучший швейцарский спортсмен в мировой истории и активный участник международной гуманитарной деятельности. Памятные монеты впервые будут посвящены выдающемуся человеку еще при его жизни.

Серебряные монеты номиналом в 20 франков официально будут выпущены 23 января 2020 года. Однако предварительные продажи на сайте монетного двора начались уже с понедельника. Золотые монеты номиналом в 50 франков поступят в продажу в мае 2020 года.

Монетный двор планирует выпустить 55 тысяч монет, а если будет большой спрос, то дочеканить еще 40 тысяч.

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