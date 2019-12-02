Швейцария выпустит памятную монету, посвященную Федереру
ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария выпустит памятные монеты, посвященные теннисисту Роджеру Федереру, говорится в сообщении швейцарского монетного двора Swissmint.
ЖЕНЕВА, 2 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария выпустит памятные монеты, посвященные теннисисту Роджеру Федереру, говорится в сообщении швейцарского монетного двора Swissmint.
Роджер Федерер был выбран как лучший швейцарский спортсмен в мировой истории и активный участник международной гуманитарной деятельности. Памятные монеты впервые будут посвящены выдающемуся человеку еще при его жизни.
Монетный двор планирует выпустить 55 тысяч монет, а если будет большой спрос, то дочеканить еще 40 тысяч.