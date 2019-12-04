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4 декабря, источник: Чемпионат.com

Победа Азаренко в матче со Свитолиной названа одной из главных сенсаций года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона.

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Источник: AP 2019

На этой неделе будут определены главные сенсации года. Четвёртое место заняла победа представительницы Беларуси Виктории Азаренко в матче второго круга турнира в Риме (Италия) с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Виктория на момент встречи занимала 67-ю строчку рейтинга WTA, а Элина являлась седьмой ракеткой мира. Белорусская теннисистка на турнире в Риме дошла до четвертьфинала, где проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Бывшая первая ракетка мира Азаренко не выигрывала титулы на турнирах WTA с 2016 года. Свитолина в завершившемся сезоне также не завоевала ни одного трофея.

В рейтинге WTA Азаренко располагается на 50-й позиции, Свитолина — на шестой.

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