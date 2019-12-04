Победа Азаренко в матче со Свитолиной названа одной из главных сенсаций года

На этой неделе будут определены главные сенсации года. Четвёртое место заняла победа представительницы Беларуси Виктории Азаренко в матче второго круга турнира в Риме (Италия) с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 4:6, 6:1, 7:5.



Виктория на момент встречи занимала 67-ю строчку рейтинга WTA, а Элина являлась седьмой ракеткой мира. Белорусская теннисистка на турнире в Риме дошла до четвертьфинала, где проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.



Бывшая первая ракетка мира Азаренко не выигрывала титулы на турнирах WTA с 2016 года. Свитолина в завершившемся сезоне также не завоевала ни одного трофея.



В рейтинге WTA Азаренко располагается на 50-й позиции, Свитолина — на шестой.