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4 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Игрок второй сотни Шарапова готовится к сезону-2020. В чем смысл?

Почему российская суперзвезда не собирается на покой, несмотря на советы скептиков завершить карьеру.

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Нынешний год стал для Марии Шараповой большим разочарованием в теннисном плане. Четыре пропущенных месяца из-за травмы плеча, всего восемь сыгранных турниров и 131-е место в мировом рейтинге. Теннисистка трижды снималась по ходу турниров — в Шэньчжэне, Петербурге и на Уимблдоне, а под занавес сезона отказалась от участия в двух небольших европейских турнирах, где ей готовы были дать wild cards.

Многие начали говорить о том, что пора бы Марии отправиться на покой и перестать мучить себя и болельщиков.

Но нет. На большой пресс-конференции в Линце наша суперзвезда заявила, что намерена как можно лучше подготовиться к сезону-2020.

«Я не тороплюсь, — сказала она тогда. — Моя цель — оставаться здоровой, как следует вложиться в работу и сыграть хороший календарь в следующем году. В этом сезоне с плечом все было очень плохо, я почти не выступала. Но это подъемы и спады, через которые проходят все спортсмены. У меня есть мотивация стать лучше. Я знаю, что на пути к тому, чего ты хочешь достичь, нет никаких ограничений».

Мотивация — первый и главный ответ на вопрос, почему Шарапова пока не намеревается уходить. Значит, чувствует, что еще может как-то заявить о себе.

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Хочет быть конкурентоспособной

Готовится к новому сезону теннисистка под руководством известного итальянского специалиста Рикардо Пьятти, который не скупится на лестные отзывы в адрес подопечной.

— Мария залечивает травмы. Она в порядке и готова снова атаковать. Мы фокусируемся в основном на технике, на ударах, хотим пересобрать пазл, соединить все вместе. Используем, в том числе, и видеоаналитику, — сказал Пьятти в интервью итальянским СМИ. — Она очень хочет снова быть конкурентоспособной.

Хочет соперничать и побеждать. Ответ номер два.

— Я никогда не тренировал женщин, но ради Шараповой сделал исключение, — добавил итальянец. — Она производит впечатление холодного и недружелюбного человека, но на самом деле она очень приятная. И она любит учиться. Она очень умная.

Вообще, очень любопытно, как будет складываться сотрудничество Шараповой с Пьятти. У него ведь есть еще один ученик, 18-летний итальянец Янник Синнер, который прогрессирует нереальными темпами и сейчас уже является самым молодым игроком топ-100. Один подопечный, Борна Чорич, не выдержав конкуренции, уже покинул команду Пьятти. Как теперь тренер будет распределять работу между многообещающим мальчишкой-соотечественником и состоявшейся мировой суперзвездой — большой вопрос.

Шарапова заслужила право играть сколько захочет

Бывшая теннисистка, входившая в топ-100 мирового рейтинга, а сейчас тренер и телекомментатор, Екатерина Бычкова не видит никакой проблемы в том, что Шарапова намерена продолжать выступать.

— Почему бы Марии Шараповой не продолжать играть? Если ей сам процесс нравится — то кто же ее заставит не играть в теннис? — заявила Бычкова «СЭ». — Она заслужила право выступать столько, сколько захочет.

— Болельщики все чаще говорят, что пора ей уходить…

— Болельщики — народ такой… Выиграет она пару турниров, они будут советовать ей дальше играть. Мнение болельщиков, конечно, стоит учитывать, но для спортсмена, который хочет продолжать карьеру, это ничего не меняет. А в какие-то моменты, может, даже и подстегивает.

— Сезон-2019 получился для Шараповой скомканным из-за травм. Следующий будет лучше?

— Рафаэль Надаль сказал гениальную фразу, которую можно использовать всегда: это теннис. Ты никогда не знаешь, что в какой момент произойдет. Тем более, с таким колоссальным опытом, как у Марии. Ты можешь где-то сыграть турнир, и у тебя появится колоссальная уверенность. А может и не появится. Тут вопрос удачи, двух-трех хорошо сыгранных матчей. Победи двух сильных соперников — все вернется. Понятно, что это непросто. У Марии еще игра прямолинейная — она просто сильно бьет по мячу. Когда молодая была, все получалось, а сейчас возраст накладывается, и травмы, и попадания уже не т. е. Я так понимаю, что она игрок, который был очень сильно набит, и матч за матчем набирал уверенность. Плюс она по характеру боец. Все это вместе и сделало ее суперчемпионкой. А сейчас что-то начало западать. И все поняли, как надо с ней играть. Может быть, по ходу этой предсезонной подготовки, она что-то новое изобрела? Тем интереснее будет.

— Тренер Пьятти ей подходит?

— Посмотрим, каким будет эффект от работы. В таком возрасте Шарапова сама знает, как бить справа и слева. Здесь, скорее, вопрос перенастройки, поиска каких-то новых решений, комбинационных вариантов. Много нюансов. Опытный тренер действительно может ей что-то дать. Если начнет проигрывать, будет не очень интересно. А вдруг выигрывать начнет? Ей же 32, сейчас многие и до 35 играют. Не вижу в этом никакой проблемы.

— Шарапова больше не входит в топ-100. Ей можно рассчитывать на wild card на любом турнире?

— Ей везде будут рады. Шарапова — медийный персонаж, на нее придут люди. На Кики Бертенс, которая стоит в первой десятке рейтинга, придет меньше людей, чем на Машу Шарапову. Это факт. В WTA сложилась такая ситуация, что они распиарили двух-трех игроков, и на этом держатся. И ничего, что одной уже под сорок, а у второй проблемы со здоровьем. На Роджера Федерера в показательном матче в Мексике тоже 60 тысяч зрителей пришло, хотя, казалось бы, сколько уже можно на него смотреть? Не думаю, что wild card Шараповой будут давать абсолютно везде, но по возможности точно. Она их определенно заслужила. Тот же Australian Open она в свое время выигрывала. Не предоставить ей wild card там было бы странно.

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Туманное расписание

То, что турниры по-прежнему рады стараться ради Шараповой, факт. Так, о желании пригласить ее уже заявил директор турнира в Палермо, хоть он и проходит во второй половине июля, когда экс-первая ракетка мира обычно отдыхает.

— Мы бы хотели видеть у себя Шарапову, пытались привлечь ее уже в этом году, — сказал он. — Она ведь тренируется у известного итальянского специалиста и обычно проводит отпуск в Италии в это время.

С 16 по 19 декабря этого года россиянку ждут на престижном выставочном турнире в Абу-Даби, где она сыграет против юной подопечной своего агента Аманды Анисимовой. А вот с соревновательным графиком пока много непонятного: ни один из турниров, проходящих на первой неделе сезона, wild card Шараповой пока не предоставил. Молчат пока и организаторы Открытого чемпионата Австралии. Но до старта сезона еще больше месяца — время разобраться есть. Главное, чтобы здоровье не подводило. Пара-тройка отказов приехать в последний момент может сильно охладить пыл даже сицилийских функционеров. Что говорить о более крупных и представительных состязаниях.

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