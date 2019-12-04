Игрок второй сотни Шарапова готовится к сезону-2020. В чем смысл?
Почему российская суперзвезда не собирается на покой, несмотря на советы скептиков завершить карьеру.
Почему российская суперзвезда не собирается на покой, несмотря на советы скептиков завершить карьеру.
Нынешний год стал для Марии Шараповой большим разочарованием в теннисном плане. Четыре пропущенных месяца
Но нет. На большой
«Я не тороплюсь, — сказала она тогда. — Моя цель — оставаться здоровой, как следует вложиться в работу и сыграть хороший календарь в следующем году. В этом сезоне с плечом все было очень плохо, я почти не выступала. Но это подъемы и спады, через которые проходят все спортсмены. У меня есть мотивация стать лучше. Я знаю, что на пути к тому, чего ты хочешь достичь, нет никаких ограничений».
Мотивация — первый и главный ответ на вопрос, почему Шарапова пока не намеревается уходить. Значит, чувствует, что еще может
Готовится к новому сезону теннисистка под руководством известного итальянского специалиста Рикардо Пьятти, который не скупится на лестные отзывы в адрес подопечной.
— Мария залечивает травмы. Она в порядке и готова снова атаковать. Мы фокусируемся в основном на технике, на ударах, хотим пересобрать пазл, соединить все вместе. Используем, в том числе, и видеоаналитику, — сказал Пьятти в интервью итальянским СМИ. — Она очень хочет снова быть конкурентоспособной.
Хочет соперничать и побеждать. Ответ номер два.
— Я никогда не тренировал женщин, но ради Шараповой сделал исключение, — добавил итальянец. — Она производит впечатление холодного и недружелюбного человека, но на самом деле она очень приятная. И она любит учиться. Она очень умная.
Вообще, очень любопытно, как будет складываться сотрудничество Шараповой с Пьятти. У него ведь есть еще один ученик, 18-летний итальянец Янник Синнер, который прогрессирует нереальными темпами и сейчас уже является самым молодым игроком топ-100. Один подопечный, Борна Чорич, не выдержав конкуренции, уже покинул команду Пьятти. Как теперь тренер будет распределять работу между многообещающим
Бывшая теннисистка, входившая в топ-100 мирового рейтинга, а сейчас тренер и телекомментатор, Екатерина Бычкова не видит никакой проблемы в том, что Шарапова намерена продолжать выступать.
— Почему бы Марии Шараповой не продолжать играть? Если ей сам процесс нравится — то кто же ее заставит не играть в теннис? — заявила Бычкова «СЭ». — Она заслужила право выступать столько, сколько захочет.
— Болельщики все чаще говорят, что пора ей уходить…
— Болельщики — народ такой… Выиграет она пару турниров, они будут советовать ей дальше играть. Мнение болельщиков, конечно, стоит учитывать, но для спортсмена, который хочет продолжать карьеру, это ничего не меняет. А в
— Сезон-2019 получился для Шараповой скомканным
— Рафаэль Надаль сказал гениальную фразу, которую можно использовать всегда: это теннис. Ты никогда не знаешь, что в какой момент произойдет. Тем более, с таким колоссальным опытом, как у Марии. Ты можешь
— Тренер Пьятти ей подходит?
— Посмотрим, каким будет эффект от работы. В таком возрасте Шарапова сама знает, как бить справа и слева. Здесь, скорее, вопрос перенастройки, поиска
— Шарапова больше не входит в топ-100. Ей можно рассчитывать на wild card на любом турнире?
— Ей везде будут рады. Шарапова — медийный персонаж, на нее придут люди. На Кики Бертенс, которая стоит в первой десятке рейтинга, придет меньше людей, чем на Машу Шарапову. Это факт. В WTA сложилась такая ситуация, что они распиарили
То, что турниры
— Мы бы хотели видеть у себя Шарапову, пытались привлечь ее уже в этом году, — сказал он. — Она ведь тренируется у известного итальянского специалиста и обычно проводит отпуск в Италии в это время.
С 16 по 19 декабря этого года россиянку ждут на престижном выставочном турнире в