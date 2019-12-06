Возняцки завершит карьеру после Australian Open 2020 года

Последний раз Возняцки выступала на турнире в Пекине, который проходил с 28 сентября по 6 октября, датчанка дошла до полуфинала, где уступила японке Наоми Осаке.
Сегодня я объявляю, что уйду из профессионального тенниса после Открытого чемпионата Австралии (20 января — 2 февраля). Это решение не имеет никакого отношения к моему здоровью.
«В последние месяцы я поняла, что в жизни есть вещи, которых я хотела бы достичь вне корта, создание семьи было одной из таких целей. Пока я хочу продолжать путешествовать по миру и распространять информацию о ревматоидном артрите (предстоящий проект) — это то, что движет меня вперед», — добавила спортсменка.
Возняцки начала карьеру в 2005 году, она стала первой теннисисткой из Дании, которой удалось возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в ранге первой ракетки мира она провела 71 неделю (девятый результат в истории), 49 из которых — подряд.
Возняцки является победительницей 30 турниров WTA в одиночном разряде и двух — в парном. В активе датчанки победа на Открытом чемпионате Австралии (2018), в 2009-м и 2014-м годах она выходила в финал Открытого чемпионата США. На Открытом чемпионате Франции ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал (2010, 2017), на Уимблдоне — в четвертый раунд турнира (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017).