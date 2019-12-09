На турнире в академии Рафаэля Надаля случился казахстанский финал

Источник: Reuters

Казахстан на этом турнире представили Роберт Каминский, Михаил Мищенко, Ансар Сангербаев и Ярослав Пшеничный, Сара Хамитова, Томирис Нуржан и Зауреш Нугманова. В категории детей старше 10 лет играли Маргарита Винченко (2007 года рождения), Ульяна Мостовая (2008), Аружан Нуранбай (2008) и Иван Понаморев (2008).

В категории детей 2009 года рождения казахстанки Хамитова и Нуржан вышли в финал и разыграли между собой главный трофей. В итоге победительницей стала Нуржан, а серебро завоевала Хамитова.

Академия Надаля находится в родном городе легендарного игрока и объединяет в себе теннис и образование. Ученики могут продолжать свой путь в профессиональном спорте и параллельно получать традиционное образование. Академия имеет свою собственную систему обучения, основанную на опыте, накопленном Надалем и его командой в течение многих лет в теннисе.

Команда академии состоит из группы опытных тренеров, в которую входят Антонио Надаль и другие профессионалы, которые помогали Рафаэлю на протяжении всей его спортивной карьеры.

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«ФТК сотрудничает с академией Надаля и периодически направляет туда перспективных юниоров для обучения. Среди них Ростислав Гальфингер, Данил Озерной и Жангер Алмашев, которые сейчас показывают высокие результаты уже на международном уровне. Для отечественного тенниса победы юниоров особо ценны, поскольку Федерация тенниса Казахстана проводит масштабную работу не только по привлечению детей в теннис, но и по их подготовке. В этих целях 1 июля 2008 года по инициативе президента ФТК Булата Утемуратова была создана академия Team Kazakhstan, куда отбираются самые талантливые юниоры со всей страны. На данный момент около 47 теннисистов прошли обучение по программе академии. Тимур Хабибулин, Денис Евсеев, Дмитрий Попко, Гозаль Айнитдинова, Жибек Куламбаева — выпускники Team Kazakhstan. Высокие достижения молодых теннисистов — результат работы прежде всего самих спортсменов и их тренеров, а также ФТК, которая создает все условия для плодотворных занятий, тренировок и участия в международных турнирах», — говорится в сообщении ФТК.