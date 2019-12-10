ITF не получала информации от WADA о манипуляциях с данными российских теннисистов

Ранее WADA заявило, что имеет список из 145 российских атлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

«До настоящего времени ITF не было представлено никаких фактов манипулирования данными российских теннисистов в базе московской антидопинговой лаборатории», — заявили ТАСС в международной организации.

Также в федерации подчеркнули, что российские теннисисты не упоминались в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.