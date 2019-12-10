Российские теннисисты будут проходить допинг-тестирование за рубежом

Источник: РИА "Новости"

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. При этом РУСАДА сохранило за собой право тестировать российских атлетов, его деятельность за последний период признана успешной.

«В теннисе нулевая терпимость к допингу. Все игроки, участвующие в турнирах Большого шлема, ITF, WTA и ATP, попадают под действие одобренной WADA теннисной антидопинговой программы (TADP). Комплексная программа включает в себя биологические паспорта спортсменов, тестирование во время соревнований и во внесоревновательный период. Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами России», — пояснили в ITF.