Миллионы в пустыне. Зачем Медведев поехал в Саудовскую Аравию
В четверг в пригороде
В четверг в пригороде
Теннисный сезон-2019 завершился чуть больше двух недель назад. Чуть больше трех остается до начала нового. Что же делать теннисным болельщикам? Смотреть выставочные турниры, конечно. С четверга по воскресенье в Саудовской Аравии пройдет турнир с участием Даниила Медведева и еще шестерых игроков топ-25. Призовой фонд состязаний составит 3 миллиона долларов.
Арена в пригороде
Чемпион Diriyah Tennis Cup получит миллион долларов. Финалист заработает 500 тысяч, полуфиналист — 250. Это солидные суммы даже для такого необделенного деньгами вида спорта, как теннис. По ходу сезона миллион долларов призовых можно получить, только выиграв «Мастерс», но там сетка на 56 участников, а не на 8, как в Саудовской Аравии.
Получается, все в выигрыше — и теннисисты, которым дается возможность заметно улучшить свое благосостояние, и публика, теннисом пока неискушенная. Чем еще хороши показательные или, как их еще называют, выставочные турниры, так это тем, что их можно привезти туда, куда официальные соревнования ATP или даже отдельные звезды доберутся еще не скоро, если вообще доберутся
Например, на матч Роджера Федерера и Александра Зверева в Мехико в конце ноября пришло 42 тысячи болельщиков. Был зафиксирован новый рекорд посещаемости теннисного поединка, а фотографии заполненного стадиона «Пласа де Торос» впечатляют.
И все же не совсем понятно, зачем первая ракетка России согласился выступить в
Россиянин, без сомнений, шикарно провел сезон-2019, особенно его вторую половину, завоевал семь титулов, выступил в финале US Open, рванул на пятое место в рейтинге и, можно сказать, стал звездой. Желание организаторов выставочных турниров видеть у себя такого игрока объяснимо. Да и намерение самого теннисиста и его команды пользоваться моментом и ковать железо пока горячо тоже более чем понятно. Только вот не сыграет ли участие в подобных увлекательных мероприятиях в середине декабря с ним злую шутку по ходу сезона-2020, который и без того обещает быть непростым?
Конечно, на предстоящие матчи в Саудовской Аравии и ОАЭ можно смотреть и с другой стороны — как на хороший спарринг, тренировку с игрой на счет на радость болельщикам. В футболе ведь товарищеские турниры в летнее межсезонье и зимнюю паузу — обычное дело. Только в командном виде важнее другое, и о результате там никто особо не думает. А тут от него будет зависеть многое.
В первом круге Diriyah Tennis Cup Медведев встретится с Штруффом, которого, вообще, не