Организаторы турнира в Шэньчжэне не смогли договориться с Шараповой

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Турнир пройдёт с 4 по 11 января 2020 года.

«Шарапова связана с IMG, мы также являемся проектом IMG, поэтому всегда общаемся с ними. В данном случае мы не достигли договорённости. Вероятно, Шарапова хотела чего-то нового, но и мы, в свою очередь, стали обращаться к другим игрокам», — приводит слова Карвальо Tennis World USA.