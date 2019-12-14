Теннисистка прервала многомесячное молчание и рассказала о победе над раком

«Хочу поделиться тем, что произошло. Мне диагностировали рак. Я прошла химиотерапию. Это была тяжелая битва, но сейчас я дышу», — рассказала спортсменка. Она отметила, что в течение нескольких месяцев не была активна в социальных сетях и в медиа, однако теперь, после победы над раком, она решила прервать молчание и «вернуться в дело».