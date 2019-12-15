Медведев праздновал победу в Саудовской Аравии с российским флагом
Первая ракетка России выиграл выставочный турнир, забрал миллион и травмировал бедро.
Первая ракетка России выиграл выставочный турнир, забрал миллион и травмировал бедро.
Идея ехать на показательный турнир в Саудовскую Аравию в разгар предсезонной подготовки казалась странной. Но Медведев сам все объяснил.
«Думаю, что в середине предсезонки хорошо сыграть такой турнир. Нельзя же просто тренироваться четыре недели и не понимать, где твоя игра находится в настоящий момент. Хочется понять, что надо улучшиться, над чем поработать. В прошлом году я тоже участвовал в показательных соревнованиях во Франции. В этом году мы с командой решили так», — сказал россиянин в интервью ubitennis.net.
Трех соперников на турнире в
Если Даниил ехал в Саудовскую Аравию за качественными тренировочными матчами — именно это он и получил. И миллион долларов призовых в придачу.
Турнир с участием профессиональных теннисистов проводился в Саудовской Аравии впервые, и организаторы Diriyah Tennis Cup и правда расстарались для теннисистов. И дело не только в разыгранных трех миллионах долларов. Даниил, который приехал в пригород
Во время церемонии награждения Медведеву вручили красивейший кубок и чемпионский торт с фотографией его самого. Интересно вот что: победу наш теннисист праздновал с огромным российским флагом на плечах.
Выступать на турнирах ATP и WTA под триколором россиянам едва ли запретят, и Международная федерация тенниса (ITF), ответственная за проведение турниров «Большого шлема», уже заявила о том, что у нее нет претензий к теннисистам из России по части употребления допинга. Значит, вероятно, и на мэйджорах наши игроки продолжать соревноваться без проблем. Единственным открытым вопросом остается Олимпиада-2020 в Токио, попасть на которую можно будет только в нейтральном статусе и при прохождении неясной системы отбора.
Вся эта ситуация заставляет Медведева чувствовать себя неловко. «Мне, как теннисисту, тяжело говорить о таких вещах, — сказал он в интервью ubitennis.net. — Я живу в Монако и сдаю тесты в разных странах по всему миру, по 20−30 проб. Я знаю, что случилось, но не знаю, как реагировать на это. Меня разочаровывает, что я как российский теннисист, не имеющий отношения ко всей этой ситуации, буду вынужден сыграть без флага. Это странно».
Неприятная новость появилась уже по завершении Diriyah Tennis Cup. По ходу турнира Медведев получил травму. Он снялся с других показательных состязаний в
Мария Никулашкина