Die Welt: теннисист из топ-30 рейтинга ATP подозревается в участии в договорных матчах
ТАСС, 15 декабря. Более 100 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах, в том числе игрок из списка 30 лучших по версии
ТАСС, 15 декабря. Более 100 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах, в том числе игрок из списка 30 лучших по версии
Соответствующее расследование, которое длилось более года, провели телеканал
Предполагаемым организатором является сеть армянской мафии, которая распространилась по семи странам Европы. Отмечается, что к расследованию уже подключились сотрудники ФБР, его результаты будут известны через несколько месяцев. В качестве информатора выступил один из немецких теннисистов, личность которого не раскрывается, он сотрудничает со следствием, но отказывается от публичных комментариев.
В 2019 году орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU) дисквалифицировал более 20 игроков у женщин и мужчин. 20 сентября TIU отстранил российскую теннисистку Ирину Хромачеву на один месяц за попытку продать место в квалификации турнира в