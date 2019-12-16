Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег Джетс
Филадельфия Флайерз
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
15.12
Сент-Этьен
ПСЖ
04
Футбол. Зарубежный
15.12
Валенсия
Реал
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Фиорентина
Интер
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Севилья
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
15.12
Шальке-04
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
15.12
Рома
СПАЛ
31
Футбол. Зарубежный
15.12
Арсенал
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
15.12
Лион
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
15.12
Эспаньол
Бетис
22
Футбол. Зарубежный
15.12
Вольфсбург
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
15.12
Манчестер Юнайтед
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
15.12
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
12
Футбол. Зарубежный
15.12
Бордо
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
15.12
Болонья
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
15.12
Ювентус
Удинезе
31
Футбол. Зарубежный
15.12
Милан
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
15.12
Сельта
Мальорка
22
Хоккей. Европа
15.12
Россия
Финляндия
20
Футбол. Зарубежный
15.12
Верона
Торино
33
Футбол. Зарубежный
15.12
Хетафе
Вальядолид
20
Хоккей. Европа
15.12
Швеция
Чехия
31
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
01:03 (мск), источник: ТАСС

Die Welt: теннисист из топ-30 рейтинга ATP подозревается в участии в договорных матчах

ТАСС, 15 декабря. Более 100 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах, в том числе игрок из списка 30 лучших по версии Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Наверх
Источник: Reuters

Соответствующее расследование, которое длилось более года, провели телеканал Цэ-дэ-эф (ZDF) и издание Die Welt. По информации источника, в настоящее время в мире в договорных матчах принимают участие 135 игроков, также Die Welt утверждает, что в числе 135 игроков есть теннисист из списка 30 лучших в рейтинге ATP, на его счету три титула.

Видео
Дьяченко — об отношениях с Шараповой, Серене и договорных матчах в теннисе

Предполагаемым организатором является сеть армянской мафии, которая распространилась по семи странам Европы. Отмечается, что к расследованию уже подключились сотрудники ФБР, его результаты будут известны через несколько месяцев. В качестве информатора выступил один из немецких теннисистов, личность которого не раскрывается, он сотрудничает со следствием, но отказывается от публичных комментариев.

В 2019 году орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU) дисквалифицировал более 20 игроков у женщин и мужчин. 20 сентября TIU отстранил российскую теннисистку Ирину Хромачеву на один месяц за попытку продать место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.

Читайте также
Футбол России. Договорные матчи
Во время загрузки произошла ошибка.
23 ноября 2016© Ньюстюб
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Сборная России мучилась на глазах у 70 тысяч, но дожала финнов
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Ньоне
Глава IAAF назвал условия допуска россиян к Олимпиаде в Токио
«Манчестер Сити» разгромил на выезде «Арсенал» в матче АПЛ
Российский лыжник завоевал серебро на этапе Кубка мира в Давосе
Скандально известный Дацик проиграл нокаутом легенде кикбоксинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь