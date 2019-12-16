СМИ: Более 135 теннисистов вовлечены в организацию договорных матчей

Источник: Reuters

По данным источника, в данный момент в незаконных ставках участвуют более 135 теннисистов, а рейды и расследования охватывают разные страны, в том числе Бельгию, Испанию, Францию и США. В частности ФБР уже связывалось с бельгийскими следователями по этому вопросу.

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В настоящее время ведется расследование в отношении одного немецкого теннисиста, решившего сотрудничать с правоохранителями.

Также есть информация, что в деле о ставках замешан игрок из топ-30 рейтинга ATP, уже выигравший три турнира.

— Речь идет об армянской мафиозной сети, распространившей свое влияние по семи странам Европы. Это очень большая и организованная сеть, — рассказал заместитель генерального прокурора Бельгии Эрик Бишоп. — Эта мафия очень структурирована, у нее есть люди, отвечающие за счета, есть те, кто «отмывают» деньги, и те, кто непосредственно вступает в контакт с теннисистами.

В этом году антикоррупционный орган Tennis Integrity Unit (TIU) уже выявил и дисквалифицировал 20 спортсменов из ATP и WTA за договорные матчи.

Одним из отстраненных стал осведомитель аргентинец Марко Трунгеллити, подтвердивший, что с ним связывались участники преступной сети.

В топ-50 мирового рейтинга есть профессионалы, влияющие на исходы матчей. Нельзя говорить, что обман есть только в нижних частях рейтинга ATP. Это происходит на всех уровнях. Марко Трунгеллити