Десять игроков попадают под описание участника договорных матчей, опубликованное ZDF и Die Welt

Источник: AP 2019

Из действующих игроков топ-30 под эти критерии попадают Маттео Берреттини (8), Диего Шварцман (14), Алекс де Минаур (18), Бенуа Пэр (24) и Николоз Басилашвили (26).

Кроме того, среди действующих теннисистов есть еще пять победителей трех турниров, которые ранее стояли в топ-30: Виктор Троицки, Александр Долгополов, Андреас Сеппи, Дамир Джумхур и Жоао Соуза.

В отношении Долгополова в 2017 году уже проводилось расследование: перед матчем с Тиаго Монтейрой на турнире в Уинстон-Сейлеме коэффициент на победу украинца стал резко расти.

Троицки тоже вызывал подозрения, когда проиграл проиграл встречу, в которой вел 6:1, 5:1, 40:15 на подаче.