Серена Уильямс: Не должна получать меньше только из-за наличия груди

«Я заслуживаю получать столько же, сколько и мужчины. Почему я должна зарабатывать меньше только из-за того, что у меня есть грудь? В этом точно не может быть дело. Я не должна получать меньше денег только из-за своего пола», — сказала Уильямс в интервью порталу Tennis Word USA.