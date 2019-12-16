Серена Уильямс: Не должна получать меньше только из-за наличия груди
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс выступила с критикой распределения призовых средств на теннисных турнирах.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс выступила с критикой распределения призовых средств на теннисных турнирах.
«Я заслуживаю получать столько же, сколько и мужчины. Почему я должна зарабатывать меньше только
На счету 38-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.