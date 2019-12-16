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16 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс: Не должна получать меньше только из-за наличия груди

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс выступила с критикой распределения призовых средств на теннисных турнирах.

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«Я заслуживаю получать столько же, сколько и мужчины. Почему я должна зарабатывать меньше только из-за того, что у меня есть грудь? В этом точно не может быть дело. Я не должна получать меньше денег только из-за своего пола», — сказала Уильямс в интервью порталу Tennis Word USA.

На счету 38-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

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