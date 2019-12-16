Соболенко: У меня есть пунктик. Никто никогда не скажет, что Арина ленивая и не работает

«Из-за чего может возникнуть ссора на тренировке? Ну, например, он мне говорил что-то делать, а я сопротивлялась, не доверяла. И он как тренер сначала давил на меня, а потом говорил: ты не работаешь, не бежишь за мячом, рано останавливаешься, относишься безответственно. Понятно: чтобы расти, нужно работать больше и больше. А у меня есть пунктик: никто никогда не скажет, что Арина ленивая и не работает. Поэтому когда я слышала такое от человека, которому доверяю, меня сразу клинило, и на этой почве возникали конфликты: я вспылю, нагрублю, закачу глаза, скажу что-нибудь обидное.