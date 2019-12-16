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16 декабря, источник: Чемпионат.com

Соболенко: У меня есть пунктик. Никто никогда не скажет, что Арина ленивая и не работает

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала про свой характер, а также о непростых взаимоотношениях с тренером Дмитрием Турсуновым.

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Источник: РИА "Новости"

«Из-за чего может возникнуть ссора на тренировке? Ну, например, он мне говорил что-то делать, а я сопротивлялась, не доверяла. И он как тренер сначала давил на меня, а потом говорил: ты не работаешь, не бежишь за мячом, рано останавливаешься, относишься безответственно. Понятно: чтобы расти, нужно работать больше и больше. А у меня есть пунктик: никто никогда не скажет, что Арина ленивая и не работает. Поэтому когда я слышала такое от человека, которому доверяю, меня сразу клинило, и на этой почве возникали конфликты: я вспылю, нагрублю, закачу глаза, скажу что-нибудь обидное.

Могли послать друг друга — реально перебор уже был. Работать становилось невозможно, и я сама говорила, что мы заканчиваем. А потом сама же спать не могла, потому что переживала, зная, что он тренер, который мне нужен, и я не хочу никакого другого. Один из таких конфликтов как раз был в Риме. Но сейчас я думаю, что нам нужно было через всё это пройти, чтобы лучше понять друг друга и подстроиться, — цитирует Соболенко Sports.ru.

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