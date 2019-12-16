Соболенко: У меня есть пунктик. Никто никогда не скажет, что Арина ленивая и не работает
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала про свой характер, а также о непростых взаимоотношениях с тренером Дмитрием Турсуновым.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала про свой характер, а также о непростых взаимоотношениях с тренером Дмитрием Турсуновым.
«Из-за чего может возникнуть ссора на тренировке? Ну, например, он мне говорил
Могли послать друг друга — реально перебор уже был. Работать становилось невозможно, и я сама говорила, что мы заканчиваем. А потом сама же спать не могла, потому что переживала, зная, что он тренер, который мне нужен, и я не хочу никакого другого. Один из таких конфликтов как раз был в Риме. Но сейчас я думаю, что нам нужно было через всё это пройти, чтобы лучше понять друг друга и подстроиться, — цитирует Соболенко Sports.ru.