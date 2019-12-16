Шарапова рассказала о худшем совете в своей жизни

«У меня есть чёткое представление, чего хочу достичь в конце. В начале или в середине пути — я всегда знаю, к чем иду. Худший совет? Это когда мне говорили: “Важно не то, как ты начинаешь, а как заканчиваешь”. Начало — одно из важнейших составляющих, поэтому на старте карьеры нужно было всё тщательно продумать. Надо приложить много усилий, создать команду единомышленников, составить план тренировок. Чем лучше начало дела, тем успешнее будет его завершение», — цитирует Шарапову GoodMorningAmerica.