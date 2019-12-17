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13:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова и Серена Уильямс претендуют на награду WTA

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова вошла в число кандидатов на приз «Любимице болельщиков».

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Награда будет вручаться уже в 11-й раз. За этот период её получали россиянки Шарапова и Елена Дементьева, представительница Польши Агнешка Радваньска, выигрывавшая голосование с 2011 по 2016 год, и румынка Симона Халеп, победившая в 2017 и 2018 годах.

В число номинантов также были включены украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, румынка Халеп, чешка Петра Квитова, американки Серена и Винус Уильямс, Арина Соболенко из Беларуси, австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и другие.

Проголосовать можно на официальном сайте тура. Победительница будет определена 20 декабря.

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