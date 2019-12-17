Шарапова и Серена Уильямс претендуют на награду WTA

Награда будет вручаться уже в 11-й раз. За этот период её получали россиянки Шарапова и Елена Дементьева, представительница Польши Агнешка Радваньска, выигрывавшая голосование с 2011 по 2016 год, и румынка Симона Халеп, победившая в 2017 и 2018 годах.