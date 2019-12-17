Хачанов и Рублев сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на выставочном турнире в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на выставочном турнире в
Хачанов и Рублев заменят француза Гаэля Монфиса и россиянина Даниила Медведева, которые отказались от участия
«Не могу дождаться возвращения на турнир в
Кроме россиян, на турнире в ОАЭ сыграют первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и Хён Чон из Южной Кореи. Также состоится показательный матч между австралийкой Айлой Томлянович и россиянкой Марией Шараповой.
Турнир пройдет с 19 по 21 декабря.