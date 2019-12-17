Хачанов и Рублев сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби

Источник: Спорт РИА Новости

Хачанов и Рублев заменят француза Гаэля Монфиса и россиянина Даниила Медведева, которые отказались от участия из-за повреждений.

«Не могу дождаться возвращения на турнир в Абу-Даби после отличного опыта в прошлом году. Это прекрасная возможность начать новый сезон с нескольких тяжелых матчей», — заявил Хачанов.

Кроме россиян, на турнире в ОАЭ сыграют первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и Хён Чон из Южной Кореи. Также состоится показательный матч между австралийкой Айлой Томлянович и россиянкой Марией Шараповой.