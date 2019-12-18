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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева встретилась с Майком Тайсоном и дала мастер-класс его дочке

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева готовится к новому сезону в Делрей-Бич (Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Одну из тренировок Путинцевой посетил бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон. Легендарный боксер привел на мастер-класс к казахстанке свою дочь Милан Тайсон, которая тоже занимается теннисом.

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Десятилетняя Милан Тайсон также опубликовала совместное фото в соцсетях, поблагодарив Путинцеву за проведенную тренировку.

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Отметим, что Тайсон в последнее время стал частым гостем теннисных матчей и турниров. В августе он приехал на US Open и побывал как на трибуне, так и на предшествовавших мероприятиях. На одном из них он встретился с другой казахстанской теннисисткой Галиной Воскобоевой.

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