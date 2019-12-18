Юлия Путинцева встретилась с Майком Тайсоном и дала мастер-класс его дочке

Одну из тренировок Путинцевой посетил бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон. Легендарный боксер привел на мастер-класс к казахстанке свою дочь Милан Тайсон, которая тоже занимается теннисом.

Отметим, что Тайсон в последнее время стал частым гостем теннисных матчей и турниров. В августе он приехал на US Open и побывал как на трибуне, так и на предшествовавших мероприятиях. На одном из них он встретился с другой казахстанской теннисисткой Галиной Воскобоевой.