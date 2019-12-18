Международная федерация тенниса выделит €8 млн на борьбу с договорными матчами

В программу планируется вложить €8 млн. Ее ключевым пунктом станет запрет на передачу информации об играх в режиме реального времени на турнирах с призовым фондом менее $15 тыс. Из-за этого букмекеры не смогут принимать ставки во время матчей, а игроки — своими действиями влиять на коэффициенты.