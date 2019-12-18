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18:24 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация тенниса выделит €8 млн на борьбу с договорными матчами

ТАСС, 18 декабря. Международная федерация тенниса (ITF) совместно с антикоррупционной структурой Tennis Integrity Unit (TIU) разработали план по борьбе с договорными матчами. Об этом сообщила пресс-служба ITF.

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В программу планируется вложить €8 млн. Ее ключевым пунктом станет запрет на передачу информации об играх в режиме реального времени на турнирах с призовым фондом менее $15 тыс. Из-за этого букмекеры не смогут принимать ставки во время матчей, а игроки — своими действиями влиять на коэффициенты.

Кроме того, будет внедрена новая система аккредитации на турниры, улучшена система видеозаписи. На конкретные соревнования будет назначаться специальный персонал, действия которого будут направлены на борьбу с коррупцией. Для информаторов упростится процесс передачи данных о случаях коррупции в теннисе.

По данным Европейской ассоциации спортивной безопасности, на теннис приходится самое большое количество подозрительных ставок.

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