Международная федерация тенниса выделит €8 млн на борьбу с договорными матчами

В программу планируется вложить €8 млн. Ее ключевым пунктом станет запрет на передачу информации об играх в режиме реального времени на турнирах с призовым фондом менее $15 тыс. Из-за этого букмекеры не смогут принимать ставки во время матчей, а игроки — своими действиями влиять на коэффициенты.
Кроме того, будет внедрена новая система аккредитации на турниры, улучшена система видеозаписи. На конкретные соревнования будет назначаться специальный персонал, действия которого будут направлены на борьбу с коррупцией. Для информаторов упростится процесс передачи данных о случаях коррупции в теннисе.
По данным Европейской ассоциации спортивной безопасности, на теннис приходится самое большое количество подозрительных ставок.