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17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев готовится к Австралии и получает комплименты от Надаля

Титул в Эр-Рияде привёл к травме россиянина и снятию с турнира в Абу-Даби. Но на Открытом чемпионате Австралии он один из фаворитов.

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Источник: Reuters

Медведев снялся с Абу-Даби из-за бедра

Даниил Медведев после уверенной победы на дебютном выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) отказался от выступления на соревнованиях аналогичного статуса в Абу-Даби (ОАЭ). Отношение к Саудовской Аравии в регионе не лучшее, поскольку многие другие страны, в том числе Арабские Эмираты, намного более прогрессивны в культурном смысле. Конечно, вряд ли отказ Медведева от игры в Абу-Даби связан именно с этим, но интересно, что и он, и Гаэль Монфис, также выступивший в Эр-Рияде, в ОАЭ не прилетели. В итоге ни один теннисист в этом году не принял участие в обоих выставочных турнирах на Ближнем Востоке.

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Отказ от игры в Абу-Даби Даниил объяснил проблемами с бедром. Эта травма беспокоила россиянина в конце прошлого сезона. Медведев пройдёт обследование во Франции и после этого спланирует остаток предсезонной подготовки. Монфис также сослался на травму, но это как раз неудивительно — у Гаэля есть проблемы со здоровьем на протяжении всей карьеры.

Ближайшие планы Даниила пока не менялись — он заявлен на ATP Cup вместе с Кареном Хачановым. Кстати, именно Хачанов заменил его в сетке Абу-Даби, а место Монфиса занял другой россиянин, Андрей Рублёв. ATP Cup пройдёт с 3 по 12 января в разных городах Австралии. Сборная России, попавшая в группу с США, Италией и Норвегией, сыграет в Перте — там, где раньше проводился Кубок Хопмана. Затем Медведев хочет сыграть на турнире в Окленде, после чего отправится на Australian Open. Словом, время на отдых на старте сезона у Даниила не предусмотрено. В Мельбурне, кстати, россиянин считается одним из главных фаворитов — на его победу дают коэффициент 11. Больше шансов только у топ-3.

Новак Джокович — 2,75
Рафаэль Надаль — 4,5
Роджер Федерер — 7,5
Даниил Медведев — 11
Стефанос Циципас — 13
Доминик Тим — 15
Александр Зверев — 17

Карен Хачанов — 51
Андрей Рублёв — 67.

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Надаль впечатлён Медведевым

Тем временем Рафаэль Надаль рассказал, какое впечатление на него произвела игра Медведева в минувшем сезоне. Даниил сыграл в девяти финалах, в том числе на шести турнирах подряд, и завоевал титулы в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. С Надалем он встречался трижды, и в финале US Open испанец победил в пяти сетах, а на Итоговом чемпионате в Лондоне отыгрался с 1:5 и матчбола в решающей партии.

«Даниил провёл исключительную вторую половину сезона. Добраться до финалов на стольких турнирах подряд и завоевать столько титулов нелегко. Он меня впечатлил. Наши матчи всё время получаются непростыми». Конечно, в последнем матче Медведев должен был выигрывать, и это поражение было очень обидным, но в следующих поединках Даниил едва ли повторит подобную ошибку.

Даниила признали одним из лучших в России

Кроме того, Медведев вошёл в десятку лучших спортсменов сезона в России по результатам голосования спортивных журналистов и получит за это «Серебряную лань».

Полный список номинантов таков: Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Анастасия Войнова — Дарья Шмелёва (велоспорт), Артур Далалоян (гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алёна Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (гимнастика), Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика).

Лучшим тренером сезона был признан Юрий Сёмин («Локомотив» Москва), а лучшей командой — сборная России по пляжному футболу.

Официальный сайт ATP тем временем представил скрупулёзный разбор статистических показателей Даниила. Там фигурирует даже такой фактор, как отыгрыши с 0:15 на своей подаче, на который едва ли часто обращают внимание во время просмотра матчей. Сами статистические выкладки достаточно длинные, и подробно ознакомиться с ними можно в нашей новости.

Итак, до первых официальных матчей сезона-2020 у Медведева есть чуть больше двух недель. Будем надеяться, что с бедром у него сейчас ничего серьёзного, и он подойдёт к австралийским турнирам в отличной форме. Кстати, дебютный ATP Cup может принести много очков в рейтинг — если выиграть все матчи и быть в составе команды-чемпиона, можно заработать около тысячи очков, то есть столько же, сколько за титул на «Мастерсе».

Артём Тайманов

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