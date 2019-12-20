Советская теннисистка Галина Бакшеева скончалась на 75-м году жизни
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Бакшеева первой из советских теннисистов выиграла юниорский Уимблдон (в 1961 и 1962 годах), была многократной чемпионкой СССР в разных разрядах, победительницей Спартакиад народов СССР, входила в состав сборной Советского Союза на Кубке Федерации. Бакшеева жила, тренировалась и работала на Украине.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.