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20 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Советская теннисистка Галина Бакшеева скончалась на 75-м году жизни

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Экс-теннисистка сборной СССР Галина Бакшеева скончалась на 75-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бакшеева первой из советских теннисистов выиграла юниорский Уимблдон (в 1961 и 1962 годах), была многократной чемпионкой СССР в разных разрядах, победительницей Спартакиад народов СССР, входила в состав сборной Советского Союза на Кубке Федерации. Бакшеева жила, тренировалась и работала на Украине.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

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