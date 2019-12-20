Рублев занял пятое место на турнире в ОАЭ
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев занял пятое место на выставочном турнире в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев занял пятое место на выставочном турнире в
Рублев в матче за пятое место переиграл представителя Южной Кореи Чон Хёна со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).
Позже в пятницу в полуфинальных матчах серб Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасасом, а россиянин Карен Хачанов встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.