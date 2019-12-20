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20 декабря, источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Лиможе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в полуфинал турнира во французском Лиможе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинале белоруска встречалась с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии и победила в двух сетах — 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 35 минут.

В поединке за выход в финал Александра Саснович сыграет с победительницей матча между бельгийкой Гретье Миннен и россиянкой Людмилой Самсоновой.

В первом раунде Александра Саснович обыграла болгарку Изабеллу Шиникову — 6:1, 6:2, а затем взяла верх над россиянкой Анной Блинковой — 3:6, 6:1, 7:5.

Турнир в Лиможе завершится 22 декабря.

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