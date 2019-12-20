Надаль вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, разгромив Хачанова
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в
Надаль увеличил преимущество над Хачановым в личных встречах — 8−0.
За титул выставочного турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Хачанов в матче за бронзу встретится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Обе встречи состоятся 21 декабря.
Ранее пятое место занял россиянин Андрей Рублёв, выигравший у корейца Чхун Хёна.
В прошлом году чемпионом соревнований был Джокович, обыгравший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.