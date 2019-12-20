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20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, разгромив Хачанова

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В полуфинале первая ракетка мира Надаль со счётом 6:1, 6:3 разгромил россиянина Карена Хачанова.

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Источник: Reuters

Надаль увеличил преимущество над Хачановым в личных встречах — 8−0.

За титул выставочного турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Хачанов в матче за бронзу встретится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Обе встречи состоятся 21 декабря.

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Ранее пятое место занял россиянин Андрей Рублёв, выигравший у корейца Чхун Хёна.

В прошлом году чемпионом соревнований был Джокович, обыгравший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

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