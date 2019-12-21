Надаль обыграл Циципаса и выиграл турнир в ОАЭ
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем выставочного турнира в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем выставочного турнира в
Надаль в финале победил грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте чуть более трех часов.
Ранее в субботу в матче за третье место россиянин Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 3:6.