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21 декабря, источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла в финал теннисного турнира в Лиможе

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в финал турнира во французском Лиможе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В полуфинале белоруска одолела бельгийку Гретье Миннен в трехсетовом поединке — 2:6, 6:2, 6:2.

До этого Алексаедра Саснович обыграла болгарку Изабэллу Шиникову — 6:1, 6:2, россиянку Анну Блинкову — 3:6, 6:1, 7:5 и швейцарку Жиль Белен Тайхманн — 6:3, 7:5.

В решающем поединке 22 декабря Александра Сасноввич встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

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