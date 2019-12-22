Александра Саснович проиграла в финале теннисного турнира в Лиможе
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович потерпела поражение в финале турнира во французском Лиможе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович потерпела поражение в финале турнира во французском Лиможе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем решающем поединке белоруска, занимающая 67-е место в мировом рейтинге, меньше чем за час уступила в двух сетах российской теннисистке Екатерине Александровой, у которой 42-я позиция — 1:6, 3:6.
На пути к финалу состязаний в Лиможе Александра Саснович обыграла болгарку Изабэллу Шиникову (171-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:2, россиянку Анну Блинкову (61) — 3:6, 6:1, 7:5, швейцарку Жиль Белен Тайхманн (73) — 6:3, 7:5 и бельгийку Гретье Миннен (118) — 2:6, 6:2, 6:2.